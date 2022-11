Horwin Senmenti, l’evoluzione della specie

I riflettori di Eicma si accendono sul nuovo progetto avanguardistico lanciato da Horwin. “Senmenti” è declinato su due nuovi concept di moto elettriche futuristiche, che hanno davvero catturato l’attenzione al Salone di Milano.

Rivoluzionari a di poco, frutto di lunghi anni di ricerca e sviluppo, Senmenti X e Senmenti O sono due proposte assolutamente innovative. Almeno sulla carta.

La Casa austro-cinese definisce Senmenti come la “prima bio-macchina intelligente ad alte prestazioni”, e almeno a scorrerne le caratteristiche c’è da crederci.

In concreto, Horwin ha cercato soluzioni avanzate per ottimizzare il livello delle prestazioni e dell’efficienza delle sue due ruote elettriche. Con Senmenti ha deciso quindi di modificare il design strutturale tradizionale dei modelli endotermici, e la tipica disposizione separata di batterie, motore e controller, introducendo un telaio intelligente integrato IM, sviluppato internamente.

Tecnologia intelligente e “sensibile”

Senmenti, in cinese, significa “forma di vita” e non è un nome scelto a caso. Horwin garantisce infatti che, esattamente come esseri viventi, i concept interagiscono con il mondo esterno attraverso i sensi e l’intelligenza.

Le moto sfruttano infatti oltre 30 sensori e una tecnologia di controllo di sistema per elaborare ad alta velocità l’analisi delle informazioni e il processo decisionale. Si crea quindi una piattaforma intelligente che, di fatto, affianca il pilota nella ricerca di una guida ottimale ed efficiente.

Inoltre, spiega Horwin, grazie alla tecnologia di aggiornamenti Over-the-Air, Senmenti “diventerà sempre più intelligente e in futuro potrà anche apprendere la personalità unica dell’uomo, utilizzare sistemi uomo-computer per interagire con gli utenti e diventare una nuova vita mobile con reali capacità di comunicazione, memoria e apprendimento”.

Già proiettati nel futuro

L’evoluzione tecnologica ha così portato alla nascita di prototipi avanzati sotto ogni punto di vista.

Il concept Senmenti O si presenta sotto forma di maxi scooter molto muscoloso, con prestazioni sulla carta monstre. Circa 200 km/h di velocità massima, accelerazione 0-100 in meno di 3 secondi e una coppia massima alla ruota di ben 600 Nm.

La batteria potente è ricaricabile in appena 30 minuti anche dalle colonnine super-charger e garantisce fino a 300 km di autonomia.

Dal design decisamente più futuristico, quasi spaziale, il Senmenti X.

Il prototipo sembra una capsula mobile, in cui il pilota si siede letteralmente “dentro” al mix di tecnologie avanzate di cui la moto è ricca.

Non ultima quella che garantisce l’auto-bilanciamento del veicolo, che quindi resta in equilibrio sulle ruote senza bisogno di alcun aiuto.

Anche per questo concept – che ha un motore elttrico da 60 kW – vengono assicurate le stesse prestazioni super del Senmenti 0.

Ovviamente si tratta di prototipi super tecnologici che al momento tali rimangono. Però, indubbiamnete, Horwin ad Eicma ci ha fatto vedere cosa potrebbe riservarci un “futuro” nemmeno troppo lontano.

