Hongqi EHS4, altro Suv cinese in arrivo in Italia. La presentazione mondiale si è tenuta a Venezia. Prezzo competitivo: 32.900 euro.

Hongqi EHS4: autonomia 470 km, motore da 160 kW

Hongqi fa parte del gruppo FAW ed è uno dei marchi storici cinesi, essendo stata fondata nel 1958. L’EHS4ha comunque una forte impronta europea, con la progettazione nell’Advanced Design Centre di Monaco di Baviera del gruppo. Ed è il primo modello del marchio concepito specificamente per il mercato continentale. I dati tecnici per ora non abbondano: è annunciata un’autonomia fino a 470 km, con la possibilità di effettuare una ricarica rapida in circa 20 minuti. Consumo di 16,1 kWh/100 km, ovvero 6,211 km con un kWh. Motore da 160 kW di potenza, con 240 Nm di coppia massima. Quanto alle dimensioni, siamo a 4,54 metri di lunghezza, 1,89 di larghezza e 1,65 di altezza. Grosso modo le dimensioni della Volkswagen ID.4.

Prezzo competitivo per percorrenza e dimensioni

La EHS4 a è dotata di 7 airbag e di tecnologie intelligenti di assistenza alla guida. L’interno è caratterizzato da un grande schermo centrale, disposto in orizzontale. La nota diffusa da Hongqi enfatizza la colorazione Celadon (una tonalità di verde), “ispirata alla raffinata bellezza della tradizionale ceramica celadon di Longquan”. Come diversi altri marchi cinesi, la Hongqi è importata in Italia dall’azienda bresciana Eurasia Motor Company. Il prezzo è sicuramente competitivo per un’auto e un’autonomia di queste dimensioni: 35.900 euro che scendono 32.900 euro con la promozione di lancio. Ma non sarà comunque facile farsi spazio in un’offerta di prodotti cinesi già sovraffollata, con marchi poco o per nulla conosciuti dalla clientela italiana.