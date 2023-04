Hong Kong punta sui traghetti ibridi con Danfoss

Sarà firmato Danfoss il sistema di propulsione elettrico ibrido per i nuovi catamarani da 35 e 40 metri di Cheoy Lee Shipyard. Navi che ospitano fino a 450 passeggeri e che raggiungono i 23 nodi. Siamo a Hong Kong, una delle città portuali più trafficate del mondo con ben 18 milioni di passeggeri. Obiettivo: riduzione delle emissioni.

Anche in elettrico sul traghetto da 450 passeggeri

La commessa per la divisione Editron di Danfoss Power Solutions è di Cheoy Lee Shipyard che investe nel sistema ibrido-elettrico per due nuovi traghetti ibridi-elettrici. L’operazione risponde alla politica ambientale di Hong Kong che, visto il gran traffico marino (solo il trasporto persone interessa 18 milioni di passeggeri l’anno) ha creato un budget per finanziare la conversione della flotta da diesel a ibrido e full electric a partire dal 2025.

I nuovi traghetti a emissioni ridotte sono dei catamarani da 35 e 40 metri della compagnia Cheoy Lee Shipyard. Ogni nave sarà in grado di trasportare fino a 450 passeggeri a una velocità di 23 nodi.

Motori a magneti permanenti, batteria da 310 kWh

Vediamo alcune caratteristiche tecniche sul kit: “Si tratta di un sistema in rete DC-link ibrido parallelo per ogni traghetto ibrido-elettrico. E’ costituito da due motori a magneti permanenti Editron e quattro set di batterie per un totale di 311,2 kWh“.

Durante la navigazione nell’area di controllo delle emissioni, i traghetti funzioneranno in modalità elettrica e a emissioni locali zero, passando all’alimentazione diesel al di fuori dell’area tutelata. La potenza in eccesso del motore diesel principale genererà elettricità per caricare la batteria. I traghetti potranno inoltre operare in modalità elettrica durante le manovre e l’attracco perchè garantisce più sicurezza. Peccato non aver scelto su un’alimentazione full electric. I due traghetti dovrebbero essere consegnati entro la metà del 2024.

Chao Wang, Head of Editron Sales and Business Development China, Danfoss Power Solutions: “Questi traghetti saranno i primi a Hong Kong a presentare il nostro sistema di rete di collegamento CC e non vediamo l’ora di dimostrare il pieno potenziale della tecnologia”.

Martin Lo, direttore di Cheoy Lee Shipyard: “Come cantiere navale con una lunga storia, siamo lieti di vedere che il potenziale di risparmio energetico e riduzione delle emissioni offerto dalla propulsione in modalità elettrica avrà un enorme impatto sul futuro dell’industria marittima di Hong Kong“.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –