Svelata la HONDA WN7: prezzo e caratteristiche

Si chiama WN7 ed è la prima moto elettrica di Honda. Ha più di 130 km di autonomia, ricarica CCS2, motore da 18 kW e costerà 15.190 euro.

Il debutto è stato un anno fa, all’EICMA 2024. Honda aveva mostrato due concept e uno dei quali era l’EV FUN Concept. Nei mesi sono stati svelati sempre più dettagli, fino a qualche settimana fa quando ormai la moto era in strada per i test. Oggi Honda ha comunicato ufficialmente il nome, alcune delle caratteristiche tecniche e anche il prezzo.

Il nome ufficiale è Honda WN7 e come al solito le lettere hanno significati ben precisi: la “W” si ispira al motto Be the Wind, la “N” indica l’anima Naked del progetto e il numero 7 richiama la classe di potenza.

Prestazioni e autonomia della Honda WN7

La Honda WN7 conserva il design futuristico del concept, con linee snelle e un aspetto che ben si stacca dalle sorelle termiche. Sotto la carrozzeria troviamo una batteria non estraibile agli ioni di litio, capace di garantire oltre 130 km di autonomia. La ricarica si affida allo standard automobilistico CCS2 e Honda dichiara che sia in grado di passare dal 20 all’80% in 30 minuti. È possibile ricaricare la Honda WN7 anche con una wallbox domestica da 6 kW in meno di tre ore.



Il cuore della Honda WN7 è un motore elettrico raffreddato a liquido da 18 kW, montato su un telaio studiato per contenere il peso complessivo in 217 kg. Secondo Honda avrà performance paragonabili a una naked da 600 cc, con in più una coppia massima di 100 Nm. Visti i numeri, la previsione sembra un po’ ottimistica.

Tutte le altre specifiche tecniche saranno svelate al prossimo EICMA 2025, dove la WN7 avrà la sua prima apparizione ufficiale in veste definitiva.



Tecnologia a bordo

La Honda WN7 è dotata di display TFT da 5 pollici, connesso tramite Honda RoadSync e pensato con un’interfaccia dedicata alle moto elettriche. L’impianto di illuminazione è completamente a LED.

Prezzo e disponibilità

Sarà in vendita da febbraio 2026, con un prezzo di 15.190 euro chiavi in mano. Già da oggi è possibile effettuare il preordine online, che resterà aperto fino al 31 dicembre 2025. Chi prenoterà non solo avrà la priorità sulle prime consegne, ma riceverà in omaggio anche una borsa da sella portacavo. Per i più giovani e i possessori di patente A1, è prevista anche una versione depotenziata da 11 kW, pensata per avvicinare nuove generazioni di motociclisti all’elettrico.