Honda Super-ONE debutta in Giappone a 18 mila euro













Honda Super-ONE: lanciata in Giappone una compatta a batteria che punta tutto su leggerezza e prezzo accessibile. La nuova hot hatch arriverà presto anche in Europa, con una serie di dotazioni interessanti.

Honda Super-One, supercompatta da 3,39 metri

Presentata per la prima volta al Salone di Tokyo nel novembre 2025, la nuova Honda Super-ONE nasce sulla base della piccola N-ONE e, il modello elettrico destinato al mercato giapponese delle kei car. Ma rispetto alla citycar standard, Honda ha lavorato per darle un’identità un po’ più aggressiva prima di metterla ufficialmente in commercio.

La vettura adotta infatti un telaio dedicato e un assetto più sportivo, mantenendo dimensioni ultracompatte: appena 3,39 metri di lunghezza. Nelle linee squadrate ricorda un po’ la prima Honda elettrica arrivata in Europa, la E. Archiviata frettolosamente alla fine del 2023 per l’autonomia troppo modesta in rapporto al prezzo.

Boost e sound artificiale

Sotto la carrozzeria troviamo la piattaforma leggera della serie Honda N-Series, con una potenza standard di 47 kW (63 CV). Attivando però la modalità Boost, esclusiva della Super-ONE, la potenza sale fino a 70 kW (93 CV), un valore interessante considerando peso e dimensioni.

La Super-ONE integra un sistema di cambio simulato a 7 rapporti e un Active Sound Control che riproduce rumori e cambi di marcia artificiali. Una scelta improntata sul divertimento in realtà un po’ divisiva, ma che dimostra la volontà dei costruttori di cercare nuove soluzioni per dare personalità alle elettriche sportive.

Le modalità di guida disponibili sono cinque, con impostazioni dedicate per accelerazione, risposta dell’acceleratore e sound.

Honda Super-One, tecnologia premium su una EV entry-level

Nonostante il prezzo relativamente contenuto (circa 21.000 dollari al cambio), Honda ha equipaggiato la SUPER-ONE con una dotazione piuttosto ricca.

All’interno troviamo un display infotainment da 9 pollici con Google integrato, sedili sportivi dedicati e soprattutto un impianto audio Bose premium con otto altoparlanti e subwoofer posteriore da 13,1 litri. È la prima compatta Honda, elettrica o termica, a ricevere questo sistema.

La batteria ha una capacità di 29,6 kWh, che garantisce fino a 274 km di autonomia massima dichiarata (WLTP). La ricarica rapida consente di arrivare all’80% in circa 30 minuti.

Arriverà anche in Europa

Honda ha confermato che la Super-ONE sarà commercializzata anche in Europa. Nel Regno Unito dovrebbe arrivare già da luglio con il nome Super-N, a un prezzo inferiore alle 20 mila sterline. Da noi potrebbe avere un prezzo leggermente inferiore ai 20 mila euro, entrando nel ristretto club delle auto sotto questa soglia.

Per il mercato europeo resta da capire se Honda manterrà le caratteristiche più spiccatamente “giapponesi”, come il cambio simulato e il design da kei car. Oppure se adotterà modifiche specifiche.