Honda punta sull’India con due nuovi scooter elettrici

Honda ha sviluppato due scooter elettrici pensato per il mercato asiatico, specialmente per l’India.

Mentre in Europa ancora si decide se passare all’elettrico sia o no una buona idea, in Asia gli scooter a zero emissioni sono sempre più diffusi. Honda, è un colosso che vende 18 milioni di moto all’anno (dati 2023) di cui 16 in Asia. Quindi non può lasciare inascoltata questa richiesta in mercati importantissimi come il sud-est e l’India. Proprio a Bengaluru Honda ha appena aperto un centro di ricerca dove sviluppare veicoli elettrici. L’india è importantissima per il colosso giapponese che nel subcontinente ha 6.000 punti vendita e circa 63 milioni di clienti.

Due nuovi scooter Honda per l’India

Honda ha annunciato che presto arriveranno in India due nuovi modelli. L’Activa e sarà la versione elettrica del conosciutissimo scooter a benzina Activa. È un modello pensato per avere una larga diffusione e utilizzerà l’Honda Mobile Power Pack e:. Non ci sono al momento informazioni tecniche più dettagliate, ma è probabile che abbia le dotazioni standard degli scooter di media gamma (connettività Bluetooth, la frenata rigenerativa, etc…).

Il secondo scooter si chiama QC1. Esteticamente è molto simile, ma si notano dettagli che lo collocano molto probabilmente in una fascia inferiore. Manca il doppio faro anteriore, il freno a disco e avrà una batteria fissa da 1,5 kWh. Essenzialmente sarà una versione più economica dell’Activa e.

