Honda, in arrivo la city car Super EV Concept

La casa automobilistica giapponese Honda, da sempre attenta all’innovazione, presenterà al Festival of Speed di Goodwood (dal 10 al 13 luglio) una nuova citycar elettrica, la Super Ev Concept, che, pur guardando al passato nel design (con le caratteristiche tipiche delle kei car del Sol Levante), potrebbe riservare sorprese nella motorizzazione, nei consumi e nell’agilità di utilizzo nei centri urbani

Stile anni ’80 e innovazione Honda

Dopo lo scarso successo della Honda E (leggi qui), prodotta dal 2019 al 2024, con un prezzo elevato e un’autonomia di soli 220 km, l’azienda di Minato è pronta a lanciare un nuovo modello full elettric che dovrebbe meglio adattarsi alle esigenze del mercato urbano. Dimensioni contenutissime e un probabile motore che deriva dalla progettazione delle due ruote di Honda. Le linee della carrozzeria, con passaruota allargati e minigonne, ricordano la City Turbo degli anni ’80 e la squadratura degli interni strizza l’occhio al miglior sfruttamento degli spazi, garantendo un comfort e una visibilità tenuti sempre in massimo conto dalla casa automobilistica.

Motorizzazione e consumi? Honda ancora non si sbilancia

Honda non ha ancora rilasciato le specifiche tecniche della nuova vettura, che in queste settimane è protagonista di alcuni test di fattibilità nel Regno Unito. A Goodwood, peraltro, il prototipo parteciperà alla salita dell’Hillclimb, mostrando quelle che secondo il costruttore sono le caratteristiche fondamentali del «nuovo modello compatto elettrico, sviluppato per offrire il piacere di guida tipico del marchio».

Probabilmente, la nuova Super Ev avrà una piattaforma modulare, con una versione più corta (da kei car) per il mercato giapponese e una più generosa per il mercato occidentale. Sulla carta promette bene, considerando anche l’entusiasmo di Honda. «Sarà la prima apparizione globale di una nuova citycar elettrica – dicono dall’azienda – progettata per dimostrare come un modello del segmento A possa coniugare l’usabilità quotidiana con prestazioni elettriche brillanti».

Non solo Super Ev

La Super Ev è solo una delle novità che Honda si prepara a presentare nei prossimi anni. La casa giapponese ha già in programma 7 nuovi modelli totalmente elettrici, con novità importanti sulla riprogettazione del comparto batterie e di nuove tecnologie che coniughino alte prestazioni e bassi consumi. Goodwood sarà l’occasione per presentare al mercato europeo il nuovo O Suv, visto per la prima volta a Las Vegas lo scorso gennaio. Un’autonomia di 540 km garantita da una batteria di cui ancora non si conoscono i dettagli. E non è tutto, in Inghilterra Honda presenterà anche la nuova Prelude ibrida, sul mercato dal 2026, con trazione posteriore e 210 cv che promettono un’esperienza di guida adrenalinica e attenta ai consumi.