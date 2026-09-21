

















Honda allarga il proprio raggio d’azione nelle due ruote elettriche e conferma l’ingresso nel mondo delle mountain bike a pedalata assistita. Il primo modello di serie arriverà nel 2027 e prenderà le mosse dalla e-MTB Prototype mostrata al Sea Otter Europe di Girona.

Per un colosso come Honda una e-bike sono briciole, ma l’impegno ha comunque un peso simbolico importante. La Casa giapponese ha deciso di entrare ufficialmente anche nel mercato delle e-MTB confermando che la sua prima mountain bike elettrica sarà commercializzata nel 2027.

L’annuncio è arrivato in occasione del Sea Otter Europe di Girona, dove Honda ha partecipato per la prima volta svelando il prototipo che anticipa il futuro modello.

Una Honda e-MTB di fascia alta

Per il momento Honda è piuttosto avara di dettagli tecnici. Non sono state comunicate caratteristiche del motore, capacità della batteria, peso o dati relativi a telaio e sospensioni.

Sappiamo però che la Honda e-MTB Prototype si piazza nella fascia alta fascia alta e che la futura versione di serie sarà fortemente influenzata dal progetto mostrato a Girona.

L’obiettivo dichiarato è quello di mettere insieme due mondi che Honda conosce bene: il divertimento della mountain bike e quello della moto. Un concetto che potrebbe tradursi non soltanto nelle prestazioni, ma anche nelle soluzioni tecniche e nella messa a punto della ciclistica.

Honda entra quindi in un settore nuovo ma tutt’altro che distante dalle proprie competenze. E soprattutto lo fa in un momento in cui l’elettrificazione della propria gamma a due ruote sta accelerando, dagli scooter EM1 e: e CUV e: fino alla nuova moto elettrica WN7.

Toni Bou tra i primi a provarla

Per accompagnare il lancio Honda ha coinvolto anche Toni Bou, pilota ufficiale della Casa e grande appassionato di mountain bike. Il pluricampione del mondo di Trial – praticamente una leggenda della sua specialità – è stato tra i primi a guidare il nuovo prototipo durante la realizzazione delle immagini e dei video ufficiali.

Una scelta che conferma il legame con il mondo motociclistico e che dà qualche indicazione sul carattere che Honda vuole attribuire alla propria e-MTB: un prodotto sportivo, più vicino per filosofia alle competizioni e alla guida fuoristrada che alla semplice mobilità urbana.

Al Sea Otter Europe questo collegamento viene reso ancora più evidente dalla presenza di altri due prototipi elettrici da gara Honda: la CR Electric Proto da motocross sviluppata da HRC e la RTL Electric da Trial.

Quando due ruote elettriche Honda ben piazzate sull’asfalto?

Al di là della sicuramente pregevole fattura e resa comunicativa della nuova e-MTB di Honda, dalla casa giapponese ancora non arrivano novità di sostanza. Inteso scooter e moto in grado di far breccia nel mercato globale. Honda è uno de produttori più importanti al mondo e non ha ancora su strada un mezzo elettrico con numeri di vendita importanti. Quanto potranno i grandi produttori due ruote restare a guardare della finestra? Per quanto tempo potranno continuare a presentare prototipi o modelli di super nicchia?