Honda, dal 2040 niente più moto a benzina

Honda conferma i suoi progetti di abbandonare definitivamente i combustibili fossili dal 2040.

C’è chi sonnecchia, chi perde tempo e chi addirittura ci ripensa. Qualche anno fa l’elettrificazione sembrava cosa certa, buona, giusta e inevitabile. Ora è cambiato il vento politico e il riscaldamento globale non è più prioritario. Ma le aziende che fanno? Hanno investito miliardi in ricerca e in piani per rivoluzionare la loro produzione.

Honda “tira dritto” e nel Business Briefing 2024 conferma il proprio impegno. Il colosso giapponese già da tre anni punta a un obiettivo ambiziosissimo: zero inquinamento e zero morti entro il 2050. Per zero inquinamento si intende creare veicoli a impatto ambientale zero, sia nella fase di produzione che nell’utilizzo. Zero morti invece fa riferimento allo studio e all’impiego di tecnologie che portino ad azzerare gli incidenti stradali.

2040, addio ai combustibili fossili

Questi sono gli obbiettivi che Honda ha confermato di voler raggiungere. Per farlo ci sono ovviamente step intermedi e uno dei più importanti sarà il definitivo abbandono dei combustibili fossili. Dagli scooter alle auto e dalle navi agli aerei, Honda punta al definitivo addio entro il 2040. Non avverrà ovviamente in un sol momento. La casa giapponese punta a raggiungere il 40% di veicoli a zero emissioni nel 2030, l’80% nel 2035 e il 100% nel 2040.

La strada, secondo Honda, è tracciata e il fatto che uno dei più grandi produttori mondiali di veicoli (e di moto in particolare) vada senza alcuna incertezza in questa direzione, dovrebbe far riflettere chi ancora sta frenando sull’elettrico.

