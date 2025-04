Honda, si “sacrifica” per il Giappone: produrrà la Civic ibrida negli Usa

Del resto, Honda produce la maggior parte delle automobili destinate al mercato americano negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. E le sue esportazioni dal Giappone rappresentano meno dell’1% dei veicoli venduti nella più grande economia mondiale.

L’azienda ha anche dichiarato che continuerà a spedire dal Giappone l’auto sportiva Civic Type R, che sarà l’unico modello per il mercato statunitense costruito in patria. Per cui la mossa sembra più dettata da esigenze “nazionali” e vanno inquadrate nella tratativa più del governo di Tokyo con Washington.

