Hoga, macchinetta fai-da-te un po’ Ikea e un po’ Renault

Hoga, la macchinetta elettrica fai-da-te un po’ Ikea e un po’ Renault. Per ora è solo una suggestione, firmata dal designer americano Ryan Schlotthauer, ma…

Hoga, compri il kit e monti a casa i 374 pezzi

L’idea è semplice: applicare il metodo Ikea, costruendosi a casa gli oggetti pezzo su pezzo, al mondo della mobilità. Immaginando un kit da 374 pezzi con le istruzioni con cui montarsi una macchinetta per la città, di quelle che si guidano con la patente dei 16 anni. Nell’idea di Schlotthauer imballaggio e distribuzione dovrebbero essere assicurate dal colosso svedese, mentre la Renault dovrebbe fornire la parte elettrica e automotive.

«L’idea alla base del progetto era di creare un veicolo che sarebbe costato meno di un’auto usata“, ha spiegato Schlotthauer al sito GQ . “Volevo realizzare qualcosa che potesse essere semplice ed economico anche per chi non può permettersi un’auto di lusso. Ho scelto Ikea e Renault perché rappresentano la coppia perfetta. Entrambe le aziende stanno spingendo sul fronte della sostenibilità dei propri prodotti e si rivolgono al mercato di massa. Secondo me la sostenibilità è il principio chiave del design moderno: progettare oggi un’auto che finirà in un deposito di rottami non ha alcun valore».

Prezzo sui 5 mila euro, l’ideale per lo sharing

La Hoga nasce come un veicolo a due posti, alto 1,8 metri e lungo 2,3 metri, con quattro ruote motrici. Il prezzo dovrebbe essere di circa 5 mila euro, meno gli incentivi. In pratica sarebbe un concorrente diretto di veicoli come la Citroen Ami e la Renault Twizy, tanto per citare le due macchinette elettriche più conosciute.

A prima vista la Hoga sembra pensata soprattutto per servizi di car-sharing cittadino. Gli interni sono ovviamente spartani, così come essenziali sono le linee esterne. E i costi di esercizio, per il noleggio, potrebbero essere molto contenuti, competitivi più con uno scooter o una bici elettrici che con un’automobile.

