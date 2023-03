Ho venduto la Zoe, che altra elettrica consigliate?

Ho venduto la Zoe con la batteria all’85%, che altra elettrica mi consigliate? Alberto vuole un’auto con un’autonomia più estesa, almeno di 400 km. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ho venduto la Zoe, la batteria era scesa all’85%…

“V i scrivo per un consiglio. Ero possessore di una Zoe ZE 50 che ho venduto qualche giorno fa. Non tanto perché non fossi soddisfatto dell’auto (anche se alcune finiture erano discutibili), ma perché per lavoro necessito di maggior spazio nel bagagliaio. E perché, l’autonomia residua della batteria rilevata dopo 2 anni e mezzo di vita, era già scesa all’85%. Anche in officina mi è stato riferito essere strana come cosa, ma comunque ancora lontana dalla soglia di garanzia e le celle comunque erano tutte sane. Non ho mai fatto ricariche fast, sempre attenzione al range 20%-80%, massima cura nella gestione delle ricariche. Il chilometraggio medio annuo che percorro si aggira sui 15.000km circa, 50% extraurbano e tangenziale, 45% urbano, 5% autostrada. Non scenderei per comodità sotto autonomie di 400km. Non sono un fanatico dell’auto, la utilizzo e la curo al meglio per il servizio che mi può restituire a livello di comodità e agevolazione nel lavoro quotidiano “ .

Ha venduto la Zoe e guardo a Tesla Model 3 e VW ID.3: ci sono alternative valide?

“ Non mi interessano le prestazioni da fuoriserie ma piuttosto la tecnologia applicata (infotainment, tecnologia batterie, consumi, autonomia, ecc ecc). Quindi non investo cifre enormi nell’acquisto (budget massimo 30/35 mila euro). Dopo la perdita di capacità della mia Zoe, sono preoccupato nello scegliere una tecnologia di batterie “sbagliata” per il mio utilizzo. Rimanere sulle normali Litio o pensare alle LFP (che da quel che so monta solo Tesla, per ora)? Avevo messo gli occhi su una ID.3 del 2021 usata, mi piace come auto e le dimensioni “compatte ma non troppo” fanno per me. Ma dovrà uscire il restyling e probabilmente il suo valore calerà nel breve. Quando ho comperato la mia Zoe, Tesla era inarrivabile per le mie tasche, ora si può comperare una Model 3 base con 38 mila euro. Ci sono altri modelli interessanti (e simili in dimensioni a ID.3) da valutare? Sono confuso e chiedo aiuto a voi, vi seguo e ammiro per la capacità di analisi sempre attenta e professionale. Spero possiate aiutarmi a fare un pò di chiarezza “ . Alberto Favarato

Nel nuovo solo la MG4 costa meno di 35 mila con oltre 400 km di range