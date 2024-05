Ho venduto la Leaf grazie a voi. E ora con l’Ariya…

“V

. Andrea

i scrivo questa mail non solo per farvi i complimenti per il vostro giornaliero impegno, ma anche per dedicare qualche riga alla splendida comunità che avete creato. Mi spiego meglio:tempo addietro la miaIn poco sono stato contattato da Antonio R.e poi da Fausto B.i quali avevano però il problema di vendere prima le loro rispettive auto. E ciò non ci ha fatto concludere. Quindi da Massimiliano A.il quale, libero da vincoli ma ugualmente deciso e convinto vostro lettore, non ha battuto ciglioSicuro come gli altri che i vostri appassionati lettori siano effettivamente una gran bella famiglia. Vorrei ringraziare di cuore inoltreche ha dimostrato gentilezza, pazienza e professionalità di altri tempi, accompagnandomi nell’acquisto della. Se posso, vorrei lanciare una proposta aiper creare un club, per scambiare opinioni, trovarci e magari far dei raduni ,non sarebbe male. Per chi volesse: la mia mail è. Con sincero affetto“