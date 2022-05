Ho una wallbox Prism. Come la regolo? Dove l’installo?

Due lettori, Antonio e Massimiliano, hanno acquistato da Silla Industries rispettivamente una wallbox Prism Basic e una Prism Solar. Chiedono ulteriori informazioni sull’installazione e sulla regolazione. Risponde come sempre il fondatore e CEO di Silla Industries Alberto Stecca. In questo caso, più che mai a ragione veduta. Ricordiamo che i vostri questiti possono essere inviati alla seguente mail: info@vaielettrico.it

Quella rotella che imposta la potenza?

”Salve, ho appena ritirato ed istallato una wallbox “Prism Basic” per caricare in sicurezza la mia Dacia Spring con il contatore da 3kw. Adesso ho una domanda da farvi: in fase di istallazione nella cover lato interno ci sono 2 rotelline che vanno impostate, una su quanti ampere può assorbire la macchina al massimo della potenza in fase di ricarica e un’altra rotellina si imposta sui kW del contatore (nel mio caso 3). Se, supponiamo, voglio portare la potenza del contatore a 6kw devo modificare anche la rotellina manualmente oppure si può lasciare tutto così e si regola automaticamente? Antonio„

Fotovoltaico: la priorità fra ricarica e accumulo?

”Buongiorno, un dubbio: se io ho già l’accumulo da 6 kw Sonnen installato a valle del fotovoltaico che è da 5,2 kw/p com’è la priorità che viene stabilita dall’eventuale wallbox Prism Solar che installerei?..Bypasserebbe l’accumulo?..Inoltre è necessario installarlo direttamente collegato al contatore con linea dedicata?.. grazie per la risposta. Massimiliano„.

Regolare sì, ma seguendo la procedura

Di Alberto Stecca∗

RISPOSTA AD ANTONIO-Complimenti per l’acquisto! Le confermo che, nel caso di Prism Basic, il sensore rotativo che lo istruisce circa la quantità di energia prelevabile dal contatore e trasmissibile all’auto deve essere regolato fisicamente sia in fase di prima installazione che in caso di aggiornamenti successivi dovuti, come nel suo caso, a un aumento della potenza del contatore.

Naturalmente l’aggiornamento dovrà avvenire solo una volta che lei abbia la certezza assoluta dell’avvenuto potenziamento del contatore.

In ogni caso le consigliamo di attenersi rigorosamente alla procedura corretta e sicura per effettuare tale operazione, vale a dire: togliere l’alimentazione elettrica, rimuovere

delicatamente la cover, riconfigurare il suo Prism Basic e richiudere.

A monte o a valle del sensore d’accumulo

RISPOSTA A MASSIMILIANO-Rispondiamo a questa domanda per punti. Innanzitutto circa l’installazione. Prism è un’apparecchiatura che si deve installare e come tale deve avere una sua linea di alimentazione opportunamente coperta da un differenziale magnetotermico. Questa protezione può essere installata nel centralino esistente (se lo spazio lo consente) o in uno aggiuntivo riservato a Prism. Non è quindi necessario collegare l’alimentazione di Prism direttamente al contatore purché, come detto, sia adeguatamente protetta.

Per quanto concerne la priorità della destinazione del flusso di energia tra fotovoltaico, sistema d’accumulo e colonnina, questa è una decisione che l’utente può prendere autonomamente e far dipendere da come viene effettuato il collegamento.

A seconda di dove viene installato Prism si aprono infatti due scenari:

● Priorità all’accumulo: in questo caso Prism viene installato a monte del sensore

dell’accumulo così da assicurare che l’energia in più dell’impianto fotovoltaico venga

destinata in via preferenziale all’accumulo e, una volta che la batteria d’accumulo abbia

raggiunto il 100%, alla ricarica dell’auto, se in esubero.

● Priorità a Prism e alla ricarica: in questo caso Prism viene installato a valle del sensore dell’accumulo così da assicurare che l’energia prodotta dal fotovoltaico raggiunga in via preferenziale la ricarica; una volta che la ricarica dell’auto sia completa, all’accumulo se in esubero.

∗CEO e fondatore di Silla Industries

