Ho una Tesla, sono soddisfatto, ma non ce la faccio più…

Non ce la faccio più: Franco è soddisfatto della sua Tesla, ma è esasperato dalle difficoltà di ricarica alle colonnine pubbliche (ma i Supercharger non li usa mai?) e non ricomprerebbe un'auto elettrica.

“M “M i chiamo Francesco e guido una Tesla da due anni e mezzo.

Mi sono trovato bene con l’automobile? Sì.

Comprerei ancora automobili elettriche? No, almeno per ora. Sono incoerente, lo so. Ma la colpa è dell’Italia, non delle automobili elettriche. È una guerra (persa) tutti i giorni, non ce la faccio più.

La ricarica? Una guerra tutti i giorni

Non ce la faccio più a trovare gli stalli di ricarica occupati da automobili non in carica; a sentirmi dire dalle forze dell’ordine che non possono venire o che possono venire ma non possono rimuovere nulla, ad arrivare alle stazioni di ricarica che da app risultano attive, ma poi sono inaccessibili per svariati motivi.

Non ce la faccio più a segnalare da due anni e mezzo stazioni di ricarica malfunzionanti, sentirmi dire che i problemi sono stati risolti, ma così non è; a rischiare di non poter caricare per colpa degli italiani incivili o per colpa delle aziende italiane che non sanno gestire le infrastrutture di ricarica o per colpa delle forze dell’ordine che ogni volta hanno una scusa per non fare nulla.

Sono stanco di fare l’apripista

Sono arrivato alla conclusione che non sono disposto a fare da apripista, lo lascio volentieri fare agli altri. Magari fra qualche anno le cose saranno migliorate, ma ho forti dubbi.

L’Italia non è pronta e chissà se lo sarà mai. „ Francesco

Non esageriamo: comprendiamo lo sfogo, non le conclusioni

Risposta-Lo sfogo è comprensibile. Le conclusioni no. Se l’Italia elettrica è l’inferno che descrive (secondo noi c’è del vero, ma eviteremmo le sue esagerazioni) è perché troppi italiani preferiscono adeguarsi al “così fan tutti” piuttosto che darsi da fare per migliorare le cose, facendo valere i propri diritti senza rinunciare al cambiamento .

Fare i follower, insomma, piuttosto che gli apripista. Per carità, non c’è nulla di male. Ma nemmeno c’è motivo di ergersi a censori dei comportamenti altrui.