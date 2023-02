Ho una ibrida plug-in e ricaricarla è mio diritto

Ho una ibrida plug-in, una Seat Leon, e ricaricarla è un mio diritto. Lo scrive Giulio in risposta a un altro lettore, Paolo, che lamentava di trovare le colonnine spesso a lungo occupate da auto col doppio motore. Vaielettrico risponde.

Ho una ibrida plug-in, che ricarico (piano) a casa…

“S crivo in risposta al post del signore possessore di una vettura elettrica per l’occupazione da parte dei possessori di ibride plug-in (PHEV) delle colonnine. Inizio descrivendo il mio caso: io sono fiero possessore da più di un anno di una Seat Leon PHEV (versione 204 Cv, autonomia dichiarata intorno ai 60Km). Ho scelto questo tipo di alimentazione perchè mi permette di fare il tragitto casa lavoro (andata+ritorno 40Km) in elettrico. E riservare il motore termico alle (poche) vacanze, dato che ho la possibilità di caricare la vettura in garage tramite presa domestica alla potenza di 2kW. Potenza che spesso riduco a 1.4kW, per caricare la batteria lentamente e non occupare il mio contratto da 6kW) “ .

…ma nelle colonnine trovo le AC occupate da chi potrebbe usare le DC

“ Il problema sorge appunto nei lunghi viaggi o quando un top-up di corrente a 3.4kW farebbe comodo. Allo stesso modo di come il possessore precedente si lamenta dell’occupazione delle colonnine, noi stessi potremmo lamentarci. Di che cosa? Del fatto che, più di una volta, i possessori di auto elettriche tipo Tesla o comunque dotate di sistema di carica in DC usano il cavo AC. Impedendo a noi (che ovviamente la DC ce la sogniamo) di caricare la vettura. Per chi è di Modena, il centro commerciale GrandEmilia è un esempio lampante in cui un possessore di Tesla si rifiuta di caricare in DC. Per concludere: non trovo giusto dire che chi ha la PHEV ha meno diritto di occupare una colonnina in carica AC, se carica la vettura. Perché a questo punto verrebbe da imporre, nelle colonnine miste DC/AC di caricare le BEV in DC e lasciare libera le AC per chi non può usare altro “ . Giulio Rayneri

Risposta. pieno diritto di ricaricare anche chi guida un’elettrica plug-in. E non vorremmo che nascesse una contrapposizione con chi invece possiede una EV. Il problema si risolve non solo aumentando il numero delle colonnine pubbliche, di tutte le potenze. Ma anche facilitando la possibilità di ricaricare a casa, soprattutto nei grandi condomini. Con potenze e costi ideali per tutti, ma in particolare proprio per le plug-in. È ovvio che, come abbiamo già scritto in risposta a Paolo, haanche chi guida un’elettrica plug-in. E non vorremmo che nascesse una contrapposizione con chi invece possiede una EV. Il problema si risolve non solo aumentando il numero delle colonnine pubbliche,Ma anche facilitando la possibilità di ricaricare a casa, soprattutto nei grandiConideali per tutti, ma in particolare proprio per le plug-in.

