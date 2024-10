Ho una famiglia numerosa, l’elettrico non fa per noi? Sono in sei a casa di Michele: mancano modelli abbordabili con numero sufficiente di posti. Vaielettrico risponde. Le vostra mail vanno inviate a info@Vaielettrico.it

Ho una famiglia numerosa, devo spendere 60 mila euro per avere un mezzo ecologico?

“Vi scrivo da Milano e da qualche tempo mi sto interessando alla transizione verso l’elettrico. Per le necessità della nostra famiglia numerosa (2 adulti e 4 bambini) il diesel non è più un’opzione, vista l’esclusione da Milano in meno di 5 anni. Mi scontro con un grosso buco di mercato: le opzioni minivan ibride o full electric dei marchi europei hanno prezzi di accessi proibitivi per una famiglia. Mentre strizzano l’occhio a NCC e taxi con incentivi e agevolazioni iva. La risposta sarebbe nei minivan del mercato cinese, che vengono però bloccati dai nuovi dazi, aggiungendo un ulteriore aggravio alla categoria non rappresentata. Mi piacerebbe un vostro aiuto per ribadire che la transazione energetica non può passare chiedendo alle famiglie una spesa di 60 mila euro per un Ulysse. O 70 mila per un Transit ibrido o 80 mila per un VW ID.Buzz. Servono minivan cinesi a 25/30 mila euro per le situazioni dove non si usano macchine da 5 mt. per spostare una persona alla volta. Complimenti per l’impegno che ci mettete!“. Michele Villa

Elettrico a 7 posti molto costoso, forse l’usato…

Risposta. Anche Tesla propone una versione a 7 posti della sua Model Y, ma il prezzo parte comunque da 51.990 euro, troppo per una famiglia media. E l’ID.Buzz di Volkswagen, il nuovo Pulmino, è ancora più caro, di almeno 10 mila euro. Ci sarebbero poi i prodotti cinesi, sì, ma al momento non è che i listini siano molto più abbordabili. Al Salone di Torino si è visto il BYD Tang 7 posti nuova versione, che dovrebbe arrivare nelle concessionarie in queste settimane. Ma si parla comunque di un prezzo di listino superiore ai 70 mila euro, in linea con la versione precedente. E ci sono i prodotti del gruppo Hyundai, come la Kia EV9, ma anche qui i prezzi partono da 76 mila euro. Il che ci fa pensare che, a oggi, se vuole passare all’elettrico chi ha famiglia numerosa deve ripiegare sull’usato. In attesa di prodotti magari più spartani, ma anche più abbordabili.