Ho una elettrica e una plug-in, il mix ideale

Ho una elettrica e…/ La plug-in l’ho presa al posto del vecchio diesel

“Vi leggo quotidianamente e ho preso spunto da molte vostre considerazioni. Intervengo quindi a difesa dei plug-in e del loro “giusto” utilizzo: da 100 giorni ho una Captur Plug-in e ho speso di media 50 euro di benzina ogni mille km. Dal gennaio 2020 ho una Renault Zoe full electric con ricarica sia nella colonnina gratis del Comune di Fermo e sia nella wall box del vialetto di casa. Mi trovo benissimo. Con il lavoro da impiegato con il kilometraggio andavo benissimo. Ma per un week-end fuori o le ferie, dopo un paio di esperienze difficilissime, ero costretto a prendere l’altra auto di famiglia a diesel. A marzo 2022, così, la cambio con la Captur plug-in. Faccio 40 km al giorno dal lunedì al venerdì sempre in elettrico“.

Ho un’elettrica e…/ Per ora è l’accoppiata ideale

“La ricarico tutte le sere e quindi mi scatta la benzina solo nei weekend in cui esco o per qualche viaggio. Con la app la metto in carica e inizia alle 00:01, così da risparmiare al massimo. Il sabato metto in carica la Zoe, che di solito usa mia moglie (ce la scambiamo, se qualcuno deve fare una percorrenza maggiore prende la Captur). Bisogna essere sinceri: con la hybrid affiancata alla “seconda” full electric attualmente parliamo della soluzione più MODULARE SERENA E CONVENIENTE del momento. Molte famiglie come me hanno due auto e una a minor percorrenza. Consiglio di valutare questa opzione. Molti altri si stanno avvicinando all’elettrico col plug-in“.

Ottimo ma presto le EV in famiglia saranno due

Risposta. Ci sembra un’accoppiata intelligente: è stato eliminato il diesel e la famiglia ha a disposizione due auto che nella stragrande maggioranza dei casi viaggiano in elettrico. La maggior parte dei lettori che ci scrive, racconta di avere due auto in casa e che l’elettrica svolge la funzione di seconda macchina. Qui si fa un altro passetto avanti, anche se presto avremo modelli elettrici in grado di dare, allo stesso prezzo delle plug-in, un’autonomia più che rassicurante. E allora le EV in famiglia saranno due, senza se e senza ma.

