Ho un problema: il degrado della batteria dopo 10 anni

Damiano ha un problema: vorrebbe passare all’auto elettrica, ma volendo tenerla per almeno dieci anni teme il degrado della batteria. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

La sezione del nuovo pacchetto-batterie 4680 messo in mostra da Tesla a Berlino.“Buongiorno, sono un vostro lettore e vi ringrazio per il vostro lavoro.

Sarei interessato all’acquisto di una macchina elettrica per la mia famiglia di 5 persone; tra i vari criteri di scelta c’è anche quello della durata del mezzo negli anni, in quanto va ad incidere nel tempo sul bilancio familiare. A tal proposito, visto che apprezzo molto la vostra competenza e le vostre opinioni, avrei dei chiarimenti da chiedervi: vorrei sapere qualcosa riguardo al degrado negli anni della batteria di un’auto elettrica, ad esempio dopo circa una decina di anni, anche se sono consapevole che non ci sono in circolazione molte vetture elettriche di quell’età. Si può parlare di obsolescenza programmata per le batterie?

Inoltre mi piacerebbe sapere la differenza tra i vari tipi di batterie a livello di durata.

Grazie per la vostra cortese attenzione.

Cordiali saluti e buon lavoro!„ Damiano

Poche BEV di 10 anni. Ma Tesla e Nissan ci dicono…

Risposta- Caro Damiano, come giustamente dice lei, le auto elettriche con dieci anni e oltre sono pochissime. Fondamentalmente, le prime Tesla Model S e le prime Nissan Leaf. La Renault Zoe ha debuttato nel 2013. Sarebbe azzardato trarre conclusioni incontrovertibili sul degrado della batteria basandosi su così poche vetture di due soli modelli. Aggiungerei che nel frattempo sono stati compiuti molti passi avanti, soprattutto nella gestione elettronica della batteria (BMS) ma anche nella chimica delle celle; perciò le batterie delle auto elettriche oggi sul mercato hanno poco in comune con quelle di dieci anni fa. Riportiamo però le dichiarazioni di Nic Thomas, direttore marketing di Nissan nel Regno Unito: «Quasi tutte le batterie [EV] che abbiamo mai prodotto sono ancora nelle auto e vendiamo auto elettriche da 12 anni».

Ha poi aggiunto: alla fine della vita del veicolo, dopo 15 o 20 anni «togli la batteria dall’auto ed è ancora sana, con forse il 60 o il 70% di carica utilizzabile». Quindi la cosa più logica e conveniente è rottamare il resto dell’automobile. Successivamente utilizzare il pacco batteria ancora integro in un impianto di accumulo al servizio di un parco solare.

Le batterie arrivate indenni alla fine del periodo di garanzia, che sono la stragrande maggioranza, continuano a funzionare correttamente per diversi anni ancora. Il degrado si limiterebbe al fisiologico 1-2% annuo.

Tesla ha diffuso dati su un gruppo di parecchie centinaia di Model S e Model X (legga per esmpio questa analisi di Paolo Attivissimo) e che hanno raggiunto percorrenze superiori alle 200 mila miglia (322 mila km).

Il degrado medio della batteria è stato del 10% e la capacità residua del 90%.

Quasi tuttu questi modelli più datati montavano celle al litio 1865 di vecchia concezione, e soggette a maggiore stress nei cicli di carica/scarica. Le nuove auto invece hanno pacchi batteria basati sulle nuove celle 2170, più moderne e resistenti. Sono entrambe celle basate su una chimica NMC8111 con catodo composto da Nickel, Manganese e Cobalto.

Ancora meglio dovrebbero andare le future auto con celle 4680 che hanno la stessa chimica delle precedenti ma dimensioni e architettura conpletamente diverse. Le Tesla Model 3 prodotte nello stabilimento cinese di Shanghai montano anche batterie con chimica LFP (litio, ferro, fosfato) che sopportano più cicli di ricarica (fino a 3.500), costano meno e sono più stabili termicamente. Ma hanno minore densità energetica.

Obsolescenza programmata? No, almeno per ora

Non crediamo assolutamente, infine, che le case auto puntino all’obsolescenza programmata, almeno in questa fase di lancio delle auto a batteria. Centinaia di istituti di reicerca sono al lavoro in tutto il mondo per risolvere i probleni fisici e chimici che determinano il degrado delle batterie nel tempo e all’accumularsi dei cicli di carica e scarica. Nessuno ha ottenuto finora risultati significativi, almeno con tecnologie economicamente accettabili.

