Ho scelto l’auto aziendale elettrica, ma il Fisco…

La mia auto aziendale elettrica è in uso promiscuo: per l’Agenzia delle Entrate la ricarica domestica va tassata come un benefit

“D “D ispongo di un’auto in uso promiscuo assegnatami dall’azienda per cui lavoro. Alcuni mesi fa ho scelto una BEV in sostituzione dell’attuale auto diesel.

Ad oggi è possibile caricare l’auto (BEV e plugin) solo alle colonnine pubbliche (mediante card aziendale) o alle wallbox nel parcheggio dell’azienda.

La ricarica notturna a casa non è prevista, e questo nonostante l’auto arrivi con in dotazione una wallbox fornita dall’azienda di noleggio.

Questa limitazione è dovuta al fatto che non è chiaro come vada gestito fiscalmente il rimborso spese per la ricarica, che sembra non possa essere gestito in nota spese, cioè inserendo semplicemente a rimborso i kWh caricati e il relativo costo, come qualsiasi altra spesa documentata.

A tal riguardo, qualche giorno fa è uscito questo chiarimento dell’Agenzia delle entrate (foto sopra n.d.r.)

che sembra andare proprio in tale direzione.

Secondo quanto mi sembra di capire, se l’azienda dovesse rimborsare i kWh caricati a casa (e che vengono usati per viaggi di lavoro, al pari del carburante), questi dovrebbero essere considerati come parte della retribuzione del dipendente.

Questa interpretazione mi sembra assurda; già ogg i colleghi con auto plugin circolano a benzina e caricano forse una volta alla settimana quando parcheggiano in azienda. Come si può pensare di ridurre le emissioni delle flotte aziendali se non viene permesso di caricare le auto quando sono ferme nel box, così da poter partire alla mattina con la batteria carica? „ Marco Gottardello

Se la legge dice questo, va subito cambiata

Risposta – Marco, come si usa dire, mette il dito nella piaga. L'elettrificazione delle flotte aziendali è da tutti considerata il grimaldello per innescare la transizione elettrica anche nella "riluttante" Italia. Quindi dovrebbe essere incentivata in ogni modo.

Non abbiamo le competenze fiscali per dire se nel caso specifico le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate siano corrette o meno. Anzi, facciamo appello alla nostra community perchè chi le ha condivida le sue osservazioni.

Tuttavia pensiamo che se l’Agenzia avesse applicato correttamente le leggi, il legislatore dovrebbe farsene carico modificandole.