Ho ricaricato la mia Up elettrica: solo 163 km?

Ho ricaricato la mia Up elettrica e i km che mi appaiono sul display sono solo 163. Com'è possibile, chiede Elena, una lettrice. Vaielettrico risponde, anche con il VIDEO in basso, realizzato con la citycar Volkswagen da Paolo Mariano.

Ho ricaricato la mia Up: fino a poco fa arrivavo a 233 km e anche di più…

“Ho ricaricato la mia Volkswagen Up elettrica da casa per un tempo di 12 ore e i km di autonomia che mi appaiono sul display sono solamente 163. Vi chiedo come possano essere così bassi, visto che fino a poco fa arrivavano a 233 o più. Grazie mille“. Elena Fontana

Quanto cambia l’autonomia della piccola VW tra estate e inverno

Risposta. Chi acquista un’auto elettrica dev’essere informato delle forti variazioni che l’autonomia subisce a seconda della temperatura esterna e della velocità. E anche dell’utilizzo più o meno virtuoso della frenata rigenerativa. Tutte cose che un concessionario professionale dovrebbe spiegare bene al cliente. Col freddo di questi giorni la “resa” della batteria cala sensibilmente. Di quanto? Qui a fianco abbiamo riprodotto le stime di un sito specializzato in questo tipo di rilevazioni, Electric Vehicle Database. Scopriamo che la VW e-Up può scendere a un’autonomia minima a di 145 km nelle condizioni peggiori (freddo molto intenso, a -10, e velocità da autostrada). E a una massima di 320 km nella situazione ideale, in città (quindi andando piano) e con temperature miti. La differenza è enorme: 175 km, per un’auto che ha un range omologato WLTP di 259 km, con una batteria della capacità nominale da 36,8 kWh. Tornando al display dell’auto di Elena: il numero che compare, 163 km, non è altro che una previsione di quanto l’auto potrà percorrere combinando le variabili esposte sopra. E tenendo conto dello stile di guida dei km percorsi più recentemente. Lo spiega bene Paolo Mariano nel video qui sotto, realizzato proprio in inverno con la VW e-Up