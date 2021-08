Ho ricaricato 20 EV nelle colonnine ultra-fast, annotando quanta energia ho immesso nella batterie. Sono le 20 auto elettriche da me testate. BMW i3, Volkswagen E-Golf, Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3, Mazda MX-30, Fiat 500 elettrica, Volkswagen e-Up, BMW iX3, Mercedes EQA, Volkswagen ID.3 e ID.4, Hyundai Kona, Dacia Spring, Renault Zoe, Volvo XC40 bev, Citroen e-C4, DS3 Crossback E-Tense, Peugeot e-208, Audi Q4 e-tron. Ho poi incrociato i dati con i consumi nel percorso misto extra-urbano, per vedere quanta autonomia…

Si trattava di simulare la situazione in cui avessimo la batteria vuota e dovessimo voler usare immediatamente l’auto. Oppure per immaginare che ogni stazione di ricarica da, diciamo 4 stalli, avesse una sorta di Cassa rapida. Come quelle dei supermercati, dove si passa con non più di 10 pezzi. Nel nostro caso, dove non si ricarica per oltre 5 minuti. Oppure dove la ricarica è autorizzata solo se lo stato di carica iniziale è inferiore al 10%. Ecco quanti km saremmo in grado di ricaricare!

Ho ricaricato 20 EV… / In gioco efficienza e potenza

Analizzando i dati, ci rendiamo conto che a influire sulla rapidità con la quale un’auto recupera km preziosi di autonomia è in buona parte la potenza di ricarica accettata. Ma questo non è l’unico parametro. Auto particolarmente parche nei consumi possono essere un’eccezione alla regola. La potenza massima accettata di 36 kW per Volkswagen e-Up non le impedisce di vincere la sfida della velocità di ricarica (seppure di poco) con la Zoe. Nonostante questa ricarichi in fast fino a 46 kW (ben 10 in più). Anche Volkswagen e-Golf riesce a battere BMW i3 grazie alla propria efficienza. Lo stesso riescono a fare con potenza accettata di “soli” 100 kW DS3 Crossback E-Tense, Peugeot e-208, Volkswagen ID.3, Citroen e-C4 nei confronti di Volvo XC40. Nonostante i 125 kW accettati dal modello svedese.

Ho ricaricato 20 EV / Come abbiamo fatto i conti

Come ormai chi ci legge sa molto bene, la ricarica ultrafast non è lineare. Quando andiamo a rifornire un’auto termica di carburante il numero di litri al secondo si mantiene costante per tutto il tempo del rifornimento. La stessa cosa non avviene con un’elettrica. Quando si rifornisce un’elettrica in ultra-fast la velocità di ricarica dipende dalla curva di ricarica dell’auto stessa. E, tendenzialmente, la massima performance, cioè la massima potenza, è accettata solo in corrispondenza di uno stato di carica molto basso. Detto più semplicemente, quando la batteria è più scarica si ricarica alla massima velocità. Ecco, noi abbiamo immaginato proprio questa situazione di emergenza, in cui la batteria è molto bassa ma abbiamo bisogno di utilizzare subito l’auto. Ovviamente ci sono eccezioni a questa regola. Alcune delle auto testate sono in grado di mantenere la potenza massima di ricarica ben oltre il 30%. Altre no. Ma, con un livello di partenza inferiore al 5%, tutte ricaricano alla massima potenza per almeno 5 minuti.

In media un’elettrica, già oggi, ricarica 10 km al minuto.

Una sosta di 5 minuti presso una stazione ultra-fast significa, per le auto di questo test, un campione rappresentativo di quanto offre il mercato oggi, recuperare energia utile a percorrere una media di 50 km di autonomia in ambito extraurbano. Oltre 70 in ambito urbano. Forse stazioni ultrafast cittadine potrebbero in qualche caso costituire un supporto psicologico in più per chi ha ancora qualche timore a scegliere l’elettrico. O per chi semplicemente non può farlo. Perché ad esempio parcheggia in strada e non può ricaricare a casa. In fondo, lo ricordo, in Italia la media di percorrenza giornaliera è di circa 30 km. Tre minuti del vostro tempo per ripristinare tale autonomia. Senza attendere il futuro.

Proposta: e se le stazioni ultra-fast avessero una corsia preferenziale per i rabbocchi rapidi?

Siamo andati oltre e abbiamo immaginato che… Per venire incontro a un’esigenza di questo tipo, stazioni ultrafast come alcune Enel X e quelle di Ionity, adibiscano uno degli stalli alle ricariche rapide. Cioè a quelle delle auto che sonon sotto al 5%. E consentirne la ricarica per non oltre 5 minuti. Magari con tariffe dedicate. Quando si guardano le video-prove delle auto elettriche, ma anche quando gli stessi costruttori parlano delle proprie auto, si fa sempre riferimento ai tempi della ricarica ultrafast fino all’80%. Come se, avendo un’elettrica, la ricarica ultrafast dovessi necessariamente farla così, come il pieno di una termica. Ma in realtà, nello stesso tempo di rifornimento di un’auto termica, qualche minuto, una piccola citycar è in grado di recuperare oltre 20 km di autonomia nel ciclo extraurbano. E lo può fare già oggi. Senza dover attendere mirabolanti batterie al grafene e stazioni da 600 kW e oltre.

