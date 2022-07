Ho provato Mercedes EQA 250 e vi spiego perchè non si vendono le BEV

Ruben ha a usato per un giorno la Mercedes EQA 250 che l’autofficina gli ha consegnato come auto sostitutiva della sua Mercedes turbodiesel in riparazione. Si è trovato spaesato ed è corso a farsela sostituire. Ci scrive per spiegarci perchè, a suo parere, l’auto elettrica non “sfonda”. Ricordiamo che potete inviarci domande e interventi scrivendo a info@vaielettrico.it.

Qui sotto la video prova di Mercedes EQA realizzata da Matteo Valenza

Ho resistito un giorno, poi l’ho riconsegnata

“ Buongiorno redazione,

vi scrivo perché ho un’avventura da raccontare ai lettori di VaiElettrico che potrebbe rispondere ad un’annosa domanda che spesso viene posta sia negli articoli, sia nei commenti: come mai gli acquirenti scelgono ancora auto termiche?

In questi giorni abbiamo dovuto lasciare la nostra auto di famiglia in officina Mercedes per un controllo; in cambio ci è stata data un’auto di cortesia: questa sarebbe dovuta essere una CLA benzina. All’arrivo in officina ecco la sorpresa: la CLA era ancora in mano di un altro cliente e l’unica auto di cortesia libera rimaneva una EQA 250.

Qui inizia la mia riflessione: all’arrivo a casa, premesso che l’auto ci è stata consegnata con carica al 100% (e autonomia da strumento di ca 325 km), abbiamo iniziato a discutere delle esigenze che avremmo avuto nei giorni successivi dell’auto. Se è vero che probabilmente saremmo riusciti a percorrere gran parte delle tratte previste, abbiamo optato per posticipare il posticipabile e abbiamo riconsegnato l’auto con la carica attorno al 60%.

Troppa fatica capire come e dove ricaricare

Questo mi ha portato a riflettere sul perché le persone ancora non optano per la trazione elettrica: non avendo nessuna esperienza avremmo impiegato del tempo a capire dove e come usare le colonnine; dato che si, a casa avremmo anche potuto caricare, ma senza wallbox sarebbe stato estremamente lungo; inoltre la reale autonomia non corrisponde a quella indicata dalla strumentazione; il che comporta un certo periodo di adattamento. Va anche segnalato che le colonnine avremmo dovuto cercarle e per questo avremmo dovuto per lo meno scaricare un’app, dal quale poi pagare anche la carica.

Tutto questo è veramente poco pratico: chiunque avesse ricevuto un’auto a benzina o diesel come auto di cortesia non avrebbe avuto nessun problema di questo tipo, sapendo di trovare senza aiuti esterni un distributore nel quale pagare cash o con cc; oltre, naturalmente, a potersi fidare a grandi linee dell’autonomia indicata.

Questo secondo me spiega perché molte persone, ancor prima del prezzo, optano ancora per un’auto termica: è estremamente più intuitiva. Una volta presa la mano questi problemi indubbiamente passano, ma l’auto elettrica è lungi dall’essere usata senza timore da un neofita. In due giorni non avremmo mai avuto il tempo (e sinceramente la voglia) di entrare in questo mondo e così pensano ancora in molti.

Comoda e piacevole, ma la super ripresa dov’é?

Quando ci saranno più colonnine, di più facile utilizzo, non si avrà bisogno di un app e si avrà la stessa facilità d’uso di un’auto termica le quote cresceranno indubbiamente.

Qualcuno potrebbe dirmi che volere è potere: a questi rispondo che moltissimi oggi non hanno uno smartphone oppure sanno usarlo solo per sms e chiamate; oltre al prezzo l’auto elettrica veramente non è ancora per tutti.

Infine, se me lo concedete, due parole brevissime sull’auto. Dopo pochissimi km percorsi non posso certo fornire una recensione approfondita: posso dire indubbiamente che si viaggia molto bene; la macchina è molto silenziosa; nota dolente però sono le prestazioni: 190 cv non sono pochi e il mio primo passo è stato trovare una strada dritta sul quale provare l’inebriante accelerazione elettrica. Non che la macchina faccia fatica a raggiungere discrete velocità ma, quanto meno scendendo da una GLC 300d (che di cavalli ne ha 245), non sono rimasto sorpreso quanto mi aspettavo! „

Ruben

E’ solo il “trauma” della prima volta

Risponde Massimo Degli Esposti- Caro Ruben capisco il suo disorientamento trovandosi tra le mani un'auto che non ha marce, ha un'autonomia ballerina e molto inferiore a quella per lei abituale e nemmeno può essere rifornita da una pompa di benzina, a lei e a tutti noi così familiare. Quello che più mi meraviglia è che l'autofficina gliel'abbia consegnata senza preoccuparsi di darle le istruzioni di base sull'utilizzo e sulla ricarica. E magari consegnarle la RFID Card di un grande operatore (Enel X Way, Plenitude Be Charge, A2A o Neogy, tutte interoperabili tra loro), con la quale avrebbe potuto fare il pieno da quasi tutte le colonnine italiane, molto più velocemente che con un Bancomat a una pompa di benzina.

Invece l’hanno sottoposta a un “trauma”, ci passi il termine, che l’allontanerà dall’opzione elettrica per molto tempo ancora. Non è così che dovrebbe comportarsi un’officina. E tanto meno un concessionario, consegnando le chiavi di una BEV a un acquirente neofita. Ma tant’è: accade sovente.

Capisco anche il suo rifiuto “a priori” di entrare mentalmente nell’ecosistema della mobilità elettrica per pochi giorni appena di utilizzo. Le assicuro però che è molto più semplice di quel che crede e in un’oretta di smanettamenti su Internet lei avrebbe potuto registrarsi presso un operatore della ricarica e dotarsi di un’app per identificare le stazioni in tutta Italia, capire se sono disponibili, attivare il navigatore per raggiungerle, prenotarle con 15 minuti di anticipo, attivarle e addebitare sulla sua carta di credito il pagamento.

Alla terza ricarica l’operazione le sarebbe parsa addirittura banale. E a casa la ricarica sarà anche lenta, ma avrebbe avuto tutta la notte davanti…

Ma noi alla Mille Miglia ci innamorammo della EQA

1000 Miglia Green proprio al volante di una EQA 250. Se ne ha voglia con le ricariche, tutte con la app di Enel X Way e principalmente di notte o nelle pausa pranzo della carovana Il suo racconto, tuttavia, mi ha colpito anche per un’altra ragione. Un anno fa Mercedes mi offrì l’opportunità di partecipare allaproprio al volante di una EQA 250. Se ne ha voglia legga qui . Percorremmo i canonici 1.750 km in quattro giorni, come tutto il resto della comitiva, completando le prove speciali e in alcuni tratti, per esempio sulla Futa, giocandocela alla pari con le auto da competizione degli anni d’oro. Nessun problema, tutte con lae principalmente di notte o nelle pausa pranzo della carovana

Della Mercedes EQA 250 mi entusiasmarono la maneggevolezza, la tenuta in curva e l’autonomia, che fuori dall’autostrada può comodamente arrivare fino a 500 km. Forse, come dice lei, in accelerazione pura, in rettilineo, si avverte la differenza fra i 240 Cv del suo turbodiesel e i 190 Cv della Mercedes EQA 250.

Lo spunto che c’è ma non si vede

Ma le assicuro che nel traffico caotico delle città che attraversammo di gran carriera e fra i tornanti della Futa e della Cisa l’erogazione immediata e costante della coppia ci permise allunghi e sorpassi impensabili per una equivalente termica.

Si conceda un’altra possibilità e scoprirà anche i motivi per acquistarla, un’auto elettrica.