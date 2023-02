Ho preso una Tesla usata, la MG non arrivava…

Ho preso una Tesla usata, la MG ZS non arrivava…Anche Roberto, un lettore bergamasco, è incappato nei problemi di consegne comuni a molti marchi elettrici. Ma il Model 3 su cui si è orientato si rivela tutt’altro che un ripiego…

Ho preso una Tesla usata: avevo già venduto il vecchio diesel…

Finalmente dopo 8 lunghi ed interminabili mesi sono un guidatore elettrico! La mia avventura è cominciata a metà giugno 2022. Dopo essermi documentato in base alle nostre aspettative, preferenze e disponibilità economiche, decidemmo di prenotare una MG ZS EV Luxury Long Range. Il concessionario, nonostante le note problematiche che negli ultimi anni riempiono le pagine dei giornali, ci assicurò che MG non stava subendo grossi ritardi nelle consegne. E che la nostra nuova macchina elettrica sarebbe arrivata in 4 mesi (esplicitati nel contratto). Avendo già trovato un acquirente per la mia vecchia auto a gasolio, mi fido dell’affermazione e la vendo, accettando il disagio di restare “solo“ 4 mesi senza auto. Purtroppo, scaduto il termine concordato, inizia il calvario fatto di telefonate quasi quotidiane, email con diffide bonarie (all’inizio). Per poi passare alle PEC man mano che il ritardo diventava sempre più importante.

Stanco di aspettare ho guardato il sito Tesla e tra le occasioni…

Nonostante ciò, però, la risposta del concessionario era sempre la stessa. Nessuno è mai stato in grado di fissare una nuova data di consegna, stimare il ritardo, fare una semplice previsione. L’unica risposta era un invito ad attendere la prima decade del mese, quando MG Italia comunica ai concessionari quali auto sono a bordo delle navi in viaggio verso l’Europa. Un po’ vago, non trovate? In tutto questo tempo mi sono reso conto che i concessionari, che ci mettono la faccia, navigano nella stessa nostra disinformazione. Essendo probabilmente tenuti a corto di notizie reali da girare ai clienti. Arrivo al dunque. Finalmente circa una settimana fa in un lampo di genio decido di consultare il sito ufficiale Tesla. E scopro tra le usate una meravigliosa Model 3 Standard Range Plus di fine 2020 con pochissimi km e prezzo abbordabile (merito forse della discesa dei prezzi del nuovo Tesla?). Con Autopilot Avanzato incluso. È amore a prima vista.

Corro in concessionaria a Milano, provo il mondo Tesla, l’acquisto immediatamente e 4 giorni dopo vado a ritirarla. Ovviamente mando una PEC per disdire l’ordine di MG. Ora sono felicissimo, è meravigliosa, perfetta (grazie anche al precedente proprietario che è davvero un Signore). In pochissimi giorni di utilizzo mi rendo conto che le aspettative sono pienamente soddisfatte. E che, con i consumi competitivi della Model 3 anche la versione Standard Range è più che sufficiente per le mie esigenze e penso del 98% dei guidatori italiani. Percorro 41 km (andata e ritorno) per andare al lavoro e nonostante il freddo (l’auto è sempre all’aperto) la mia media da apprendista è di 160 Wh/km. La sera a casa riporto la batteria all’80% con la wallbox. Assorbendo 7/8 kWh quasi interamente dalle batterie di accumulo riempite abbondantemente durante questi bei giorni di sole dal fotovoltaico di casa. Tutto bene quel che finisce bene!! Grazie per la compagnia che mi avete fatto per ingannare l’attesa! “. Roberto Rota, Bergamo.

Risposta. Solo due parole per dire che è vero di auto elettriche in Italia se ne vendono poche. Ma è vero anche che dall’ordine alla consegna passano tempi biblici e non pochi desistono e si comprano un’auto tradizionale.

