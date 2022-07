Ho preso la Spring solo perché mi costava meno di €10 mila

Ho preso la Spring, ma solo perché con i vari bonus l’ho pagata meno di 10 mila euro. Federico racconta perché ha scelto la Dacia, con un bilancio dopo 6 mesi. Chi vuole raccontare le sue esperienze, può scrivere a info@vaielettrico.it

di Federico Capitanio

“Possiedo una Dacia Spring Comfort plus da gennaio: dopo i primi 6 mesi il bilancio è assolutamente positivo. Grazie a tutti gli incentivi di cui ho potuto usufruire, sono riuscito a comprarla a meno di 10.000 euro. Era il tetto massimo che mi ero prefissato, fosse costata di più non l’avrei comprata. A prezzo pieno (circa 21.600 euro), dal mio punto di vista, non ne vale la pena“.

Ho preso la Spring e ormai è la nostra prima auto di casa

“La Spring è la mia seconda auto che concretamente, nell’uso quotidiano, si è trasformata in prima auto. Possiedo anche una Skoda Yeti a benzina, che però ad oggi utilizzo solo per i viaggi lunghi (vacanze). Ricarico la Spring direttamente dalla presa shuko in garage con un contatore da 3,5 kW, senza wall box, colonnina né impianti ausiliari. Devo solo stare attento a farlo nelle notti in cui non ho nessun elettrodomestico acceso. La ricarica dalla presa di casa dura tutta la notte. Una volta carica al 100% l’autonomia, che di inverno si aggira a poco meno di 200 km, in estate aumenta considerevolmente, arrivando a toccare i 350 km. Percorriamo circa 60 km al giorno e quindi ricarico ogni 3-4 giorni in inverno e circa una volta alla settimana in estate. Organizzando gli spostamenti per lavoro e gestione figli, la Spring è diventata la prima auto nell’uso quotidiano. L’utilizzo della Skoda è diminuito molto, facendoci risparmiare anche sul carburante, che ha raggiunto prezzi esorbitanti“.

Ricarica a casa, con aumenti minimi sulla bolletta della luce

“Passiamo ai costi. Ho avuto un aumento di circa 17 euro al mese sulla bolletta della luce nei mesi invernali e circa 10 euro nei mesi primaverili/estivi. In queste cifre, di confronto con l’anno scorso, sono inclusi anche gli aumenti del costo della corrente caratteristici di questo periodo). Alla luce di tutte queste considerazioni l’acquisto di Dacia Spring si sta rivelando davvero azzeccato. Certo, se desiderate possedere una macchina ultra tecnologica e ultra confortevole vi consiglio di dirigervi su altro. Personalmente ho sempre pensato che i soldi spesi nelle auto sono quelli spesi peggio nella vita di una persona. Ma oggi purtroppo è praticamente impossibile non averne almeno una. Ho sempre pensato maggiormente alla funzionalità della macchina piuttosto che alla sua estetica. Quindi la Spring, per la nostra situazione, si sta rivelando davvero un acquisto interessante. Speriamo che duri nel tempo“.

Leggi anche / 5 mila km con la Spring: i primi mesi in elettrico di Biagio: "A chi la consiglio, a chi no".