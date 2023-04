Ho preferito Volkswagen a Tesla, un errore?

Ho preferito Volkswagen a Tesla, una ID.3 alla Model 3, devo ritenermi un fesso? Simone è convinto della sua scelta e ne spiega i motivi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Ho preferito Volkswagen a Tesla: “Mi fa sentire più a mio agio”

“H o da pochissimo acquistato un’elettrica, una Volkswagen ID.3 ProPerformance in pronta consegna, approfittando della promozione legata all’uscita del restyling. Un’auto di cui sono al momento estremamente soddisfatto. La scelta non è stata semplice, e tra l’altro quest’auto si portava con sé (sui vari forum) moltissime critiche che inizialmente me la avevano fatta scartare. Il test-drive mi ha tolto ogni dubbio: ne sono rimasto folgorato e l’ho presa, trovando molte critiche legate all’estetica e alla qualità eccessive. Tra le varie ipotesi in ballo in fase di scelta, c’era anche quella di acquistare una Tesla Model 3 RW, grazie alle promozioni di marzo. Sarebbe venuta qualcosa di più come prezzo d’attacco, nonostante l’incentivo statale, ma con un risparmio sul finanziamento. Quindi, più o meno, alla fine le due auto si equivalevano. Provata anche questa, mi è piaciuta ovviamente nelle performance, ma in qualche modo non l’ho “sentita mia” e mi ci sono percepito meno a mio agio che sulla ID.3 “ . o da pochissimo acquistato un’elettrica, unain pronta consegna, approfittando della promozione legata all’uscitaUn’auto di cui sono al momentoLa scelta non è stata semplice, e tra l’altro quest’auto si portava con sé (sui vari forum)che inizialmente me la avevano fatta scartare. Il test-drive mi ha tolto ogni dubbio: ne sono rimasto folgorato e l’ho presa, trovando molte critiche legate all’estetica e alla qualità eccessive. Tra le varie ipotesi in ballo in fase di scelta, c’era anche quella di acquistare una, grazie alle promozioni di marzo. Sarebbe venuta qualcosa di più come prezzo d’attacco, nonostante l’incentivo statale, ma con un risparmio sul finanziamento. Quindi, più o meno, alla fineProvata anche questa, mi è piaciuta ovviamente nelle performance, ma in qualche modo non l’ho “sentita mia” e mi ci sono percepitoche sulla ID.3

Hanno pesato la mancanza di un centro d’assistenza, l’altezza da terra… Sbaglio?

“ Hanno pesato, nella scelta, alcuni fattori. Coma la mancanza da parte di Tesla di una concessionaria/centro manutenzione vicino a casa. Le dimensioni dell’auto, non adatte al mio garage e meno confacenti alle esigenze della mia famiglia. La stessa altezza da terra, problematica per l’accesso al garage. E, infine, anche il fatto che esteticamente non mi convinceva quanto la ID.3, la trovavo poco adatta per me. Leggendo in questi giorni sui forum vari, sembra però che chi oggi punti sull’elettrico e non compri una Tesla, ora che sono calati i prezzi (per le auto in stock e in primo allestimento) sia un fesso. Nessuna ragione addotta è sufficiente, sembra che per i suoi estimatori sia l’unica auto possibile sul pianeta. Ora, da persona tendenzialmente neutrale e che nella vita ha acquistato Ford, Fiat, VW, Citroen, Kia e persino Daihatsu, devo ritenermi un fesso per non aver preso una Model 3? Grazie e complimenti per il lavoro divulgativo che fate “ . Simone Rizza

Risposta. E perché mai dovremmo tutti comprare Tesla? Le ragioni addotte da Simone sono più che valide, a cominciare da elementi pratici come la larghezza. I 5 cm. in più della Tesla Model 3 (oltre all’altezza da terra) possono sembrare un’inezia, ma nei fatti complicare l’accesso a un garage. Per non parlare dell’estetica: compri un’auto perché ti piace, non perché la maggior parte di chi scrive sui social ha deciso che dobbiamo avere tutti gli stessi oggetti.