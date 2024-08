Ho parcheggiato nel distributore l’auto elettrica per vedere l’effetto che fa…È solo per scherzo, una provocazione per riflettere su che cosa accadrebbe. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ho parcheggiato nel distributore per scherzo, se lo facessi cosa accadrebbe?

“Sarei curioso, davanti a questo foto, di leggere tutti i commenti dei nostri amati no BEV, chissà quali fantasiose pensate potrebbero tirare fuor. È che sarebbe stato bello, finalmente uno stallo per ICE occupato da una BEV , ho rovesciato il mondo. Ma in questo caso sospetto che il carro attrezzi sarebbe arrivato in un attimo. No quella è la mia macchina e appena parcheggiato davanti alla pompa, un cliente mi guarda e mi dice che sono da memo, ridendo. In effetti questa è una manovra che faccio di frequente , riempio un paio di canestri di benzina necessaria al trattorino tagliaerba, gruppo elettrogeno, decespugliatore etc . Ma è bello, tutte le volte c’è qualcuno che ridacchia divertito“. Claudio Vedrini

Riflessione ironica su un problema molto serio

Risposta. In un mondo che si prende troppo sul serio, giusto metterci un pizzico di ironia. Anche se il tema dell’occupazione abusiva delle colonnine (a volte persino nelle stazioni Tesla) è molto serio e le violazioni all’ordine del giorno. Ogni tanto qualcuno minaccia di farsi giustizia da solo, cosa ovviamente inaccettabile. Lo scherzetto di Claudio pone comunque un interrogativo a cui al momento non abbiamo risposta: che cosa accadrebbe se si cominciasse a parcheggiare davanti alle pompe di benzina? L’intervento delle varie Polizie Locali sarebbe praticamente inesistente, come accade per chi parcheggia nelle ricariche? Ognuno può azzardare una sua risposta, conoscendo meglio di noi la realtà locale…

