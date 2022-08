Ho ordinato una MG col vecchio bonus, ho diritto al nuovo? È la domanda che ci invia Roberto (e che molti altri lettori si stanno ponendo). Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Ho ordinato una MG a giugno, con consegna ottobre: che incentivo avrò?

“Sono un vostro neo lettore e voglio innanzitutto farvi i miei complimenti per il servizio divulgativo che fate in maniera molto trasparente. Avrei un dubbio e vorrei provare a sottoporvelo anche se probabilmente è prematuro cercare una risposta. Nel mese di giugno ho ordinato la mia prima auto elettrica, una MG ZS EV. Ovviamente ho aderito al bonus statale (senza rottamazione). È di queste ore la notizia che il nuovo decreto Aiuti bis va ad aumentare la sovvenzione di altri 1.500€ per cittadini con ISEE inferiore a 30.000€. Mi ritrovo in questa casistica e l’auto ordinata a giugno verrà consegnata approssimativamente a ottobre-novembre. Secondo voi è possibile, con l’aiuto del concessionario, chiedere anche l’extra incentivo? Sicuro di poter contare sulla vostra competenza, vi ringrazio e resto in attesa di buone notizie. Cordiali saluti“. Roberto Rota

Sarebbe una beffa, il Governo deve chiarire

Risposta. Di getto ci verrebbe da rispondere di sì, anche perché il nuovo bonus per chi si trova nella sua situazione passa a 6 mila euro. Quindi con un raddoppio rispetto ai 3 mila euro stabiliti in precedenza (e tuttora validi per chi ha un ISEE oltre i 30 mila euro). Occorre però verificare se è possibile annullare un ordine già formalizzato e sostituirlo con un nuovo contratto e un nuovo incentivo. Vista la giornata semi-festiva, non è stato possibile rintracciare un referente al Ministero dello Sviluppo Economico per avere un chiarimento. Nè ottenere notizie dal numero dedicato all’ecobonus, 848.886886, inattivo fino al 19 agosto per la pausa estiva. Immaginiamo però che, visto che molte persone si trovano nella sua situazione, il Governo nell’emanare la norma attuativa (ancora non in vigore) chiarisca questo punto. Da parte nostra appena avremo notizie torneremo sull’argomento.