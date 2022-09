Ho la Spring e il fotovoltaico, ma ricaricare…

Ho la Spring e l’impianto fotovoltaico, ma non riesco ad avere l’autorizzazione per gli allacci e ricaricare l’auto in garage, ci scrive Luigi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Ho la Spring…/ Non mi danno i permessi, di questi tempi dovrebbero agevolarti

“Vi racconto la mia esperienza con il fotovoltaico e l’auto elettrica. Ho realizzato un impianto fotovoltaico da 4 kW con una batteria da 10 kW, con molta fatica in un edificio in condominio, da ormai 3 anni. E sono pienamente soddisfatto, dando alla rete da Aprile e Settembre da 10 ai 15 kW giornalieri. L’anno scorso ho comprato una Dacia Spring con cui ho percorso circa 27.000 km con un consumo di circa 10,5 kWh per 100 Km. Solo che al momento non riesco ancora ad avere l’autorizzazione per portare la mia linea elettrica in garage o al mio posto auto privato. Questo a causa del condominio o dell’autorizzazione Comunale, per via del passaggio dei cavi nella sede stradale adiacente al mio posto auto. E così da sfruttare in pieno la produzione in eccedenza del mio impianto. Visto il momento, dovrebbe essere più agevole avere queste autorizzazioni“. Luigi Deleonibus

Chi auto-produce dovrebbe essere premiato e invece…

Risposta. Da una semplice mail non siamo in grado i valutate la congruità degli allacci che servono a Luigi per alimentare la sua Dacia Spring. Condividiamo in pieno, però, le ultime parole del messaggio. Chi affronta la spesa di installare un impianto fotovoltaico, dovrebbe godere di una normativa che agevoli l’utilizzo dell’energia prodotta per tutti i suoi utilizzi. E la stessa sensibilità, in tempi di (possibile) scarsità di energia, andrebbe dimostrata da parte di Comuni e amministratori di condominio. Tutti bravi a parole, ma nei fatti si fa ben poco per premiare i comportamenti virtuosi. Il condominio è un terreno critico per quel che riguarda la ricarica e lanciamo un appello a chi ha esperienze virtuose a condividerle. Infine un accenno ai consumi di Luigi: poco di più di 10 kWh/100 km sono un ottimo dato. Se poi l’energia gli arrivasse dal fotovoltaico,,,