Ho in casa due elettriche e vi spiego perchè sono una mosca bianca

I miei 5 anni con Zoe e Kona: un bilancio

“Da una statistica generalista sapevo che un prodotto quando arriva ad una diffusione del 10%, dopo, decolla decisamente. In Italia il prodotto AUTO ELETTRICHE è al 4% circa. Io e la mia compagna abbiamo due auto elettriche, lei ha una Renault ZOE 52 kwh ed io una Hyundai KONA 64 kwh. Siamo estremamente soddisfatti anche se l’acquisto è stato pesante.

Ma a distanza di oltre cinque anni possiamo dire il perchè lo siamo e ci rendiamo conto del perché in Italia le BEV sono così poco diffuse:

1) Il costo dell’energia elettrica nelle stazioni pubbliche è esagerato : 0,65 €/kwh è il triplo del costo che si paga mediamente la stessa energia nelle case civili;

2) le stazioni di ricarica pubbliche sono ancora poche e di quelle che ci sono, non tutte sono funzionanti o facilmente disponibili

3) se non avessimo wall-box ed impianto fotovoltaico nell’abitazione di residenza ed anche in quella di campagna il costo dell’energia (pubblica) non invoglierebbe ad acquistare un veicolo elettrico che mediamente costa di più rispetto ad analogo termico;

4) la guida in elettrico è estremamente più piacevole performante e rilassante rispetto ad un veicolo termico;

5) quando siamo andati in un luogo dove per forza si doveva ricaricare da stazioni pubbliche ci siamo organizzati e siamo andati nonostante le effettive difficoltà

6) anche se è emerso un problema alla batteria principale alla Hyundai me l’ho cambiata in garanzia (ci è voluto un anno ….) e l’auto sostitutiva prima termica e poi elettrica (dopo varie insistenze) ho accettato l’inconveniente perchè le prestazioni della vettura sono davvero molto buone.

Fotovoltaico e wallbox fanno la differenza

Dopo aver percorso oltre 80.000 km con la Zoe e oltre 100.000 con la Kona dobbiamo dire che siamo fortemente soddisfatti delle nostre due auto elettriche. Ma dobbiamo constatare che i due impianti fotovoltaici e le due wall-box hanno fatto letteralmente la differenza.

Crediamo che si possa fare molto di più per incentivare i veicoli elettrici ma anche i sistemi di riscaldamento, sostituendo le caldaie a gas o termiche. Ho anche un impianto geotermico per riscaldare con pavimento radiante in campagna mentre in città vado mio malgrado ancora a gas.

Qui da noi si potrebbe, ma non si vuole

Se in Norvegia sono più avanti di noi ed in Cina ci stanno o ci hanno già superati alla grande, vorrà pur dire che si può fare. Ma la realtà sembra essere che qui da noi non si voglia. Eppure le intemperanza climatiche dovrebbero avere convinto anche i più restii che dobbiamo invertire la rotta.

E’ emblematico che la Cina sia la più inquinata ma sia anche la nazione che ha un trend di miglioramento ed incremento il maggiore al mondo delle energie rinnovabili. La mia compagna ed io, nel nostro piccolo, abbiamo fatto qualcosa e se ognuno facesse quello che può con qualche aiuto di stato in più magari ….. Cosa ne pensate?

Grazie per quanto fate voi e complimenti per come lo fate.„ Pier Angelo

La transizione è ineludibile, ma non facile. E se qualcuno pensa di emigrare su Marte…

Risposta- Le sue considerazioni, Pier Angelo, non fanno una piega: la pensiamo esattamente come lei. In un mondo già oggi popolato da 8 miliardi di persone, e 10 a fine secolo, sappiamo per certo che continuando così l’energia fossile scarseggerà, la crisi climatica si aggraverà, l’inquinamento delle aree più popolate diventerà insostenibile.

Possiamo fingere di non saperlo e continuare a far baldoria sul Titanic che affonda. Oppure darci da fare per scongiurare la tragedia, finché siamo ancora in tempo. Darsi da fare significa una sola cosa: smettere di bruciare carburanti fossili – petrolio, gas e carbone – per procurarci sempre più energia.

E’ possibile? Sì. Lei e la sua compagna, con due auto elettriche, fotovoltaico, wallbox e riscaldamento a pompa di calore lo dimostrate. E’ facile? No. Lei ci ha spiegato perché. Ma è più facile emigrare su Marte, come qualcuno in America prova a farci credere?

