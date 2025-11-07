Ho il voucher, ma i concessionari non l’accettano: che fare?

Ho il voucher per l’incentivo auto elettriche, ma i concessionari non l’accettano: che cosa posso fare? E chi avuto il voucher in questa tornata potrà usufruire di altri bonus in futuro? I dubbi tra i lettori continuano e il Ministero si guarda bene dal fare chiarezza. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ho il voucher ottenuto da 2° intestatario, perché nessuno mi vende l’auto?

“Da vari giorni seguo attentamente la questione legata al bonus ottenuto da secondo intestatario (come ho fatto anch’io). Vi chiedo come fare per riuscire a stipulare un contratto di vendita, visto che fino ad oggi nessuna concessionaria me lo permette. Sono alla ricerca di qualsiasi venditore che in Italia accetti il mio voucher da secondo intestatario. Così da poter acquistare un veicolo elettrico e rottamare la mia attuale. Se ci fossero normative che risolvano tale problematica, Vi chiedo cortesemente di condividerle. Grazie e complimenti per l’attività che svolgete“. Amedeo De Stefano

Il Ministero continua a non chiarire, siano le Case auto a farlo

Risposta. Il ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin, ripete spesso la sua parola d’ordine: pragmatismo. Peccato che in una questione controversa come questa il pragmatismo di chi dovrebbe chiarire latiti completamente. Da qualificati operatori del settore ci è stato confermato che chi si trova nella situazione di Amedeo ha diritto di utilizzare il voucher conseguito. Cosa che il ministero stesso al punto 32 delle Domande Frequenti conferma: “…una volta che il voucher risulti regolarmente emesso e validato all’esito dei controlli incrociati tra le banche dati, lo stesso deve intendersi pienamente valido a tutti gli effetti. Resta ferma l’ulteriore attività di verifica da parte dei concessionari limitata a: 1) corrispondenza tra la targa del veicolo da rottamare indicata in sede di emissione del voucher e quella del veicolo rottamato. 2) verifica della veridicità della dichiarazione relativa alla residenza del richiedente,che dovrà necessariamente ricadere in uno dei Comuni inclusi negli elenchi FUA…”. Visto che il ministero latita, siano le Case auto a fare chiarezza sul punto Ho il voucher, potrò averne altri per sostituire la 2° auto?

“Pongo questo quesito. Sono intestatario di due auto. Nel caso usufruisco del bonus auto elettriche rottamando un’auto, in futuro posso accedere ad ulteriori benefici per la sostituzione della seconda auto? Ringrazio in anticipi per la risposta“. Gaetano D’Argenio

Risposta. Nulla osta (per ora) ad accedere ad altri incentivi legati alla rottamazione in futuro. La conferma è nelle Domande Frequenti pubblicate dal ministero (punto 14). Dove si legge che “il DM 8 agosto 2025 non vieta che un privato possa nuovamente accedere al bonus, ferme restando le altre condizioni previste“.