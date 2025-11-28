Ho il voucher e ordinato l’auto, ma è tutto bloccato

Ho il voucher e ordinato l’auto, una Hyundai Inster Cross, ma è tutto bloccato. Sembrava che ormai tutto filasse liscio con gli incentivi e invece…Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ho il voucher, ma la Inster che ho ordinato non si può immatricolare

Mi trovo in una situazione piuttosto assurda legata agli incentivi 2025 e credo possa interessare anche altri lettori. Ho richiesto il voucher per l’Ecobonus 2025 (fascia privati con ISEE) tramite la piattaforma bonusveicolielettrici.mase.gov.it. Il voucher è stato regolarmente generato e validato presso il concessionario entro i 30 giorni previsti. Ho ordinato una Hyundai Inster Cross, già in Italia (porto di Livorno). Ho già un numero di telaio assegnato. Il mio voucher risulta ancora oggi “valido” nell’area personale. Tuttavia il concessionario mi riferisce che non riescono a procedere con l’immatricolazione né a emettere fattura con Ecobonus applicato, perché nella sezione “Esercenti” della piattaforma compare questo messaggio: “Sarà implementata la funzione che consentirà il caricamento in piattaforma dei seguenti documenti: 1) contratto d’acquisto 2) Fattura 3) Certificato di rottamazione. Una volta implementata tale funzione ne verrà data notizia tramite un nuovo avviso. E gli esercenti dovranno rientrare in piattaforma per procedere al caricamento dei documenti necessari per la chiusura della procedura.”

Potete approfondire con il Ministero e la Sogei per capire quando sbloccano?

In pratica, il mio caso è questo: voucher valido, auto fisicamente in Italia e collegata al mio ordine, concessionario pronto. Ma piattaforma ministeriale incompleta: manca proprio la funzione necessaria a caricare i documenti e chiudere la pratica. La cosa che rende tutto ancora più frustrante è che, leggendo su alcuni gruppi social, sembra che alcuni utenti siano riusciti a ritirare l’auto con lo stesso Ecobonus 2025. Probabilmente nei pochi giorni in cui la funzione di chiusura pratica era stata attivata (?) e poi disattivata. Altri, come me, sono invece bloccati “a metà”, con l’auto in arrivo o già in Italia ma senza possibilità di immatricolarla. Vi chiedo se potete: 1) approfondire con MASE/Sogei la situazione di questa funzione mancante per la chiusura delle pratiche con voucher già validato. 2) chiarire se esistono tempi indicativi per l’attivazione definitiva della funzione di caricamento documenti 3) capire se i beneficiari con voucher già validato sono effettivamente tutelati (nessun rischio di decadenza del bonus per cause tecniche non dipendenti da loro)”. Mattia Lodini

Il ministero parla solo di voucher validati, ma non chiarisce…

Risposta. Vorremmo approfondire questa ulteriore complicazione, ma la Sogei rimanda al Ministero, il quale a sua volta non risponde. O, al massimo, interviene in corsa nella sezione Domande Frequenti, a volte modificando quel che era stato stabilito inizialmente. Vorremmo capire se altri lettori si trovano nella stessa situazione, per interpretare meglio anche le statistiche che si trovano sul sito del Ministero stesso. Per esempio: il grafico che riproduciamo qui a destra dice che dei 55.756 voucher disponibili il 76,9% è stato validato. Ma quanti di questi sono poi stati accettati dai concessionari per perfezionare l’acquisto? E quanti sono sospesi, come quello di Mattia? A noi già diversi lettori hanno scritto raccontando di avere già ritirato l’auto.E non ci si aspettava ul ulteriore stop come questo.