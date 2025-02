Ho fatto una ricarica in una Hera senza addebito e…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ho fatto una ricarica per la mia 500e in una colonnina Hera senza alcun addebito e senza traccia sulla sulla mia app: possibile? È capitato a Marco. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che ll’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Ho fatto una ricarica a Ravenna in una Hera: sulle app mi dava sempre zero kWh prelevati

“Sono un vostro lettore, vi ringrazio di tutte le info che date, ma sto sperimentando qualcosa che reputo impensabile. Sono stato in provincia di Ravenna, il mio primo viaggio fuori regione. Arrivato, mi sono allacciato ad una colonnina Hera su una piazzola per la ricarica. Ho carta Eni Plenitude e subito la colonnina non la riconosce; per disperazione, provo l’app Eni e sembra funzionare, ma non mi indica kWh caricati. Si vedono sul bocchettone presa auto i led che lampeggiano come fosse una carica normale. Ma nessun dato a disposizione di carica in essere, neppure l’app di Fiat mi aiuta. Nessuna info! Lascio lo stesso allacciato il tutto (avevo un appuntamento fissato), nel frattempo chiamo il Servizio Eni della carta per un aiuto: mi conferma che la 500 è correttamente allacciata alla colonnina Hera, ma la carica risulta sempre 0 kWh. Quindi di contattare Hera perché la colonnina è loro. Terminato l’appuntamento ed essendomi informato su altre colonnine vicine disponibili, mi organizzo per spostarla“.

E invece avevo fatto quasi il pieno, ma poi per staccare il cavo…Vi sembra normale?

“Apro però la macchina e il cruscotto mi indica con mia (piacevole) sorpresa, che mancano 15 minuti per terminare al 100% la carica. L’App continua a segnalare in carica ma non indica quanto. Il display dell’auto mi dice ‘carica terminata’. Provo a staccare il cavo, ma non si stacca più dalla colonnina, solo dall’auto. La disperazione aumenta e richiamo il servizio Eni Plenitude per chiedere aiuto, ma più di tanto non mi sono stati utili. Infine, dopo mezz’ora di tentativi vari, sono riuscito da solo ad estrarre il cavo dalla colonnina. Attualmente la carica non risulta documentata né in app né mi è arrivata fattura da Eni. Nello storico questa carica non risulta ! Comunque l’energia c’era perché sono tornato nella mia regione Veneto, grazie ad essa. Ma non tutto è così facile come sembra! Grazie per l’aiuto che ci fornite“. Marco Doati

Risposta. Solo Hera, risalendo allo storico della colonnina in questione, può spiegare che cosa è successo. Diciamo che, affrontando viaggi lunghi (soprattutto con citycar come la 500e), è sempre meglio avere un piano B per la ricarica, perché qualche inconveniente può capitare. In questo caso il rifornimento è stato gratis, ma con un bel carico di tensione per la mancata informazione sul fatto che la colonnine funzionasse o meno. E soprattutto una sgradevole perdita di tempo per sganciare il cavo dalla presa, cosa che il call center dovrebbe essere in grado di fare da remoto.

