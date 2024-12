Ho fatto un sogno: io in BEV, che ricarico dai lampioni

Umberto viaggia in diesel, ma vorrebbe cambiarla con una BEV; non possiede un box, ma la strada dove parcheggia ogni notte è piena di lampioni. Ha fatto un sogno: caricare la futura auto elettrica da un lampione. E’ possibile ci chiede? Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Perchè i Comuni non attrezzano i lampioni con prese a bassa potenza? Una ricarica così lenta danneggerebbe la batteria?

“P “P osseggo un’ auto termica diesel euro 6 con ottimi consumi (20/22 km/l) che porterò a fine vita per motivi economici.

Al prossimo giro mi piacerebbe passare all’elettrico se le condizioni al contorno saranno cambiate, visto che abito in un condominio di città e non ho nemmeno il box.

Parcheggio sempre sotto casa in una via pubblica dove sono presenti i classici lampioni distanziati di 20-30 metri uno dall’altro. Un giorno mentre parcheggiavo ho fatto un sogno ad occhi aperti. Sognavo di mettere in ricarica per la notte a bassa potenza (0,5 – 1 kW) la mia nuova BEV collegandomi al lampione esistente dove era stata installata una economica presa industriale da 16 A.

Avrei due domande da sottoporvi.

1 – Ci sono controindicazioni per le batterie a ricaricare spesso a bassa potenza?

2 – Perché i comuni non lo fanno già, tanto più che non costerebbe immensamente di meno rispetto alle colonnine fast far passare qualche cavo di potenza nei cavidotti esistenti? „ . Umberto Failla

Un sogno che è già realtà in tante città del mondo

I charging-point nei lampioni di Ubricity a Londra.Risposta-Cominciamo dalla fine: la ricarica lenta o lentissima, non danneggia affatto la batteria, anzi. L’unica controindicazione è una maggiore dispersione di energia a causa della prolungata generazione di calore lungo i cavi.

I Comuni in Italia non lo fanno perchè non rientra nei loro compiti istituzionali fornire servizi di ricarica, nè vendere energia. Tuttavia potrebbero benissimo dare in concessione l’infrastruttura dei lampioni a un operatore che, fatti i lavori di potenziamento dei cavi (se necessario), integri nei lampioni l’hardware necessario a erogare la ricarica e contabilizzarla.

I costi per un’infrastruttura del genere sarebbero di un migliaio di euro a punto di ricarica, quindi anche le tariffe potrebbero essere molto vantaggiose per gli utenti. Resterebbero da risolvere solo alcuni problemi normativi e burocratici.

Del resto il sogno di Umberto è già realtà in moltissime città del mondo. A Berlino, Londra, Zurigo, New York, tanto per citarne alcune. Tecnicamente tutte le soluzioni ci sono e Vaielettrico ne ha parlato tante volte. Per esempio qui.