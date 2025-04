Ho diritto di chiedere il test-batteria per una ID.5?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ho diritto di chiedere il test-batteria per una Volkswagen ID.5 di due anni con solo 15 km percorsi? È la domanda che ci pone Emanuele, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ho diritto di chiedere il test? In Volkswagen dicono che non serve, c’è la garanzia…

“Salve, mercoledì ritirerò la mia Volkswagen ID.5 con 15 km presso la Volkswagen di Torino. La macchina è stata immatricolata due anni fa. Chiedo di fare il test alla batteria e mi viene risposto che la Volkswagen non lo prevede, in quanto la batteria ha 6 anni di garanzia o 160.000 km. Voi che cosa ne pensate e soprattutto cosa mi consigliate?“. Emanuele Pellegrino

Un conto è la garanzia per il futuro, un conto è lo stato delle celle oggi

Risposta. Con tutto il rispetto per il venditore, la risposta che Le è stata data è totalmente inappropriata. È chiaro che la garanzia Volkswagen sulle batterie non è certamente studiata per auto che hanno due anni di vita e pochissimi km percorsi. Ma piuttosto per vetture con una certa anzianità (8 anni, non sei, oppure 160 mila km), a cui si assicura che la capacità residua sia pari almeno al 70%. Qui siamo in presenza di un’auto che praticamente non ha mai circolato: è corretto dunque chiedere comunque un check della batteria stessa? Secondo noi sì, perché stando a quel che dicono gli stessi costruttori, anche il tempo usura le celle, soprattutto se l’auto è stata poco o nulla utlizzatata. Chiedere di conoscere la capacità attuale delle celle non è dunque un capriccio da super-pignolo. È una legittima curiosità, per conoscere uno dei dati fondamentali nella valutazione economica dell’auto elettrica usata che si acquista. E anche per sapere qual è oggi l’autonomia dell’auto.

