Ho diritto al super bonus da 7.500 euro, avendo acquistato l'auto (una Zoe) il 27 settembre, prima dell'entrata in vigore del nuovo incentivo? Lo chiede Riccardo.

“I l 27 settembre ho sottoscritto un contratto per l’acquisto di una Renault Zoe R135 con l’incentivo di 5.000 euro per la rottamazione della nostra seconda macchina, una Peugeot 206 del 2002. Quando ad ottobre è arrivato il Decreto che portava il bonus a 7.500 euro mi sono sfregato le mani per la prospettiva di risparmiare altri 2.500 euro. Ma in questi giorni il concessionario mia ha detto che l’ex Mise ha scritto nelle note che il nuovo bonus è disponibile solo per i contratti sottoscritti dal 4 ottobre. Ovvero una sola settimana dopo il mio. Premesso che credo alle parole del concessionario, volevo chiedere conferma a voi di Vaielettrico e capire perché, anche secondo il vostro parere, non posso usufruire di questo ulteriore sconto. Questo anche se l’auto deve ancora arrivare e non è mai stata immatricolata. Grazie mille “ . Riccardo Terrin

Si parte dal 4 ottobre, giorno di pubblicazione in Gazzetta

Risposta. Diverse persone ci hanno scritto trovandosi nella situazione di Riccardo. Ovvero: hanno un ISEE inferiore a 30 mila euro e quindi potrebbero usufruite del maxi-bonus di 7.500 euro (con rottamazione, senza rottamazione 6 mila euro). Purtroppo, l’ex Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha stabilito una data dalla quale si ha diritto al super-sconto. Con circolare del 19 ottobre scorso ha specificato che il contributo aggiuntivo in questione si applica agli acquisti effettuati dall’ entrata in vigore del DPCM 4 agosto 2022. E la data è proprio il 4 ottobre, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Termine ultimo il 31 dicembre 2022. Il caso specifico di Riccardo, pertanto, purtroppo non rientra tra quelli agevolabili, come correttamente fatto presente dal concessionario.

