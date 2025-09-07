Ho diritto agli incentivi se compro l’auto da rottamare? Chiara vorrebbe acquistarla dalla sorella, ma non sa se la norma lo consentirà. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ho diritto agli incentivi? È la macchina di mia sorella…

“Vi scrivo per ottenere alcuni chiarimenti riguardo ai prossimi incentivi auto, con particolare attenzione alla rottamazione di un veicolo. Vorrei essere certa di aver compreso correttamente tutte le condizioni e i requisiti necessari per beneficiarne, così da poter pianificare di conseguenza. Sebbene disponga di un ISEE adeguato, non possiedo un veicolo da rottamare. Tuttavia, mia sorella è intestataria di un veicolo da rottamare che utilizziamo entrambe, e sarebbe disposta a cedermelo. Purtroppo, non abitiamo insieme, e da quanto ho letto sembra che l’incentivo sia riservato esclusivamente ai familiari conviventi. In questo caso, sarei esclusa dall’incentivo? Potete fornirmi maggiori dettagli o indicarmi le risorse pertinenti? Apprezzerei molto il vostro aiuto e la vostra disponibilità nel rispondere a questa mia richiesta. Grazie mille in anticipo! “ . Chiara Vannini

Si parla di un ripensamento nel governo, vediamo…

Risposta . Normalmente bisogna possedere l’auto da rottamare da almeno un anno. Ma questi sono incentivi molto particolari e occorre aspettare la versione ufficiale per capire se il limite sussisterà anche per i nuovi bonus. Anche perché potrebbe esserci un ripensamento anche sull’esclusione dagli incentivi anche per chi vive fuori dalle maggiori aree urbane, le cosiddette FUA. Questo perché l’ISTAT sta rivendendo la mappa del pendolarismo e il governo potrebbe scegliere di avere la nuova geografia perima di varare i bonus. Il che potrebbe richiedere mesi. Oppure decidere di procedere a fine settembre come previsto. Certo avrebbe senso dare anche a chi si trova nella situazione di Chiara di fruire degli incentivi. L’obiettivo è quello di togliere di mezzo le vecchie auto inquinanti, no?