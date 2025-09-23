Ho diritto agli incentivi, ma se li prenoto e i soldi finiscono…?

Ho diritto agli incentivi, ma se li prenoto sono poi sicuro di usufruirne? O dovrò comprare l’auto anche senza bonus? È la domanda di un lettore, Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ho diritto agli incentivi rottamando una Euro 5, ma se i fondi finiscono…?

“Nutro un dubbio sulla modalità d’erogazione degli ecoincentivi 2025 per l’acquisto di auto elettriche. Dubbio che nelle concessionarie visitate non ho potuto chiarire adeguatamente. Possiedo i requisiti previsti. Vorrei capire se, caricando la domanda e tutti i documenti necessari sulla piattaforma Sogei quando sarà possibile, verrà emesso il voucher di sconto solo previa una residua disponibilità dei fondi. E quindi posso essere sicuro che riceverò lo sconto acquistando il veicolo elettrico nei 30 giorni successivi, presentando il voucher e rottamando l’Euro 5? Oppure verranno comunque emessi voucher per tutte le domande presentate? E potrò quindi capire se accederò allo sconto solo dopo essermi presentato al concessionario, firmato il contratto e rottamato il vecchio veicolo? Questo qualora, in ipotesi, l’informazione sulla residua disponibilità dei fondi verrà fornita al concessionario soltanto successivamente alla presentazione a sistema della domanda. Con tanto di contratto firmato per il veicolo prescelto, presentazione del voucher e conferma dell’intervenuta rottamazione). In questo ultimo caso ritengo che, avendo firmato il contratto col venditore, rimarrei comunque vincolato all’acquisto anche laddove i fondi fossero esauriti. Finendo per dover pagare il prezzo pieno del veicolo. Vi ringrazio per le indicazioni. Marco Ivaldi

Se i fondi finiscono la piattaforma deve diventare inaccessibile

Risposta. Per quel che ne sappiamo, e per quel che dice la logica, il voucher viene emesso dal ministero solo c’è disponibilità di fondi. Sarebbe assurdo il contrario. Il meccanismo fa sì che siano i clienti a prenotare direttamente l’incentivo per evitare che ci siano abusi da parte di operatori professionali. Esauriti i fondi, la piattaforma non sarà più accessibile, come già accaduto in passato. Comunque sia, verificheremo col ministero appena possibile che le cose stiano come logica impone. Ma almeno su questo non abbiamo dubbi.