Ho demolito la Tesla incidentata, ma che peccato…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ho demolito la Tesla incidentata: per ottenere il rimborso dall’assicurazione, Renato non ha avuto alternative, nonostante molte parti dell’auto fossero sane. Un peccato, che lascia l’amaro in bocca al lettore. Vaielettrico risponde. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Ho demolito la Tesla, non mi hanno lasciato alternative

“S olo per informarvi sulla conclusione della mia vicenda… Ho purtroppo dovuto demolire la mia Tesla Model Y RWD di meno di un mese: l’assicurazione, infatti, per riconoscermi il danno totale, l’ha preteso. olo per informarvi sulla conclusione… Ho purtroppo dovuto: l’assicurazione, infatti, per riconoscermi il danno totale, l’ha preteso.

Ho anche chiesto a Tesla se potessi utilizzare le batterie (che non hanno subito alcun danno) come accumulo per il fotovoltaico domestico e mi è stato risposto negativamente. Mi pare francamente che la transizione all’elettrico manchi ancora di una normazione chiara e comprensiva di tutte le casistiche.

In assenza della quale si sperperano denari, oltre a sminuire o azzerare i benefici ambientali. Cordialmente “ Renato Fuchs

Due lezioni da trarre da questa brutta esperienza

Risposta . Ricapitoliamo la vicenda capitata al lettore. Renato stava guidando in autostrada, sulla A14, quando è stato coinvolto in un tamponamento a catena. L’auto che lo seguiva, con targa svizzera, lo ha urtato spingendolo contro la macchina che lo precedeva, con danni sia all’anteriore che al posteriore. Condividiamo in pieno l’amarezza del lettore, ma purtroppo il metodo di costruzione di auto come le Tesla, su un grande blocco unico, fa sì che in molti casi non convenga la riparazione.

Giustamente il lettore fa notare che non c’è nulla di ecologico in tutto questo e condividiamo in pieno la sua amarezza. Con un’ulteriore annotazione: con auto come queste va raccomandata una copertura assicurativa Kasko, che copra anche sui danni subiti riportati dalla propria auto. Che salasso avrebbe dovuto sostenere Renato (costo di demolizione compreso) se nell’incidente avesse avuto torto?

– Tesla, 5 ragioni per cui è unica: guarda il NUOVO VIDEO