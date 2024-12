Ho deciso per l’auto elettrica, ma mia moglie teme l’incendio

Luca ha deciso per l’auto elettrica, ma la moglie si oppone perché ha paura dell’incendio. E’ una delle classiche fake news ossessivamente rilanciate da social e media seppur ripetutamente smentita da tutte le statistiche. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Una paura che non le passa, cosa posso fare?

“Sono Luca da Vicenza. Dopo tanto tempo e studi approfonditi dei vostri video mi sono fatto convinto ad acquistare la mia prima auto elettrica. Faccio 30km al giorno, ho la possibilità di ricarica a lavoro quindi ho puntato ad una mg4 49kwh. Fino a qua tutto bene:)..

Adesso mi si pone il problema che mia moglie ha paura delle macchine che prendono fuoco! Non ho idea da dove nasca questa paura, e non voglio che questa paura diventi causa di discussioni. Avete qualche consiglio per tranquillizzarla? Le ho fatto vedere più di qualche video e articoli ma ancora non si sente sicura. Grazie mille e complimenti per l’informazione che fate in maniera trasparente„. Luca

Sono le ibride quelle a più alto rischio di incendio: avete mai sentito qualcuno che ha paura?

Risposta – Possiamo riproporle la statistica più affidabile mai realizzata, quella dell’ Ente federale americano per la sicurezza del trasporto (National Transportation Safety Board) che ha analizzato dieci anni di incendi sulle strade americane, suddividendoli per tipologia di motorizzazione. Nella colonna di mezzo vede il dato di quanti incendi si sono verificati per ogni 100 mila auto vendute negli Stato Uniti.

Eccoli nella tabella qui sotto

Tradotti in probabilità, questi dati ci dicono che un’auto elettrica ha 62 volte di probabilità in meno di incendio rispetto a un’auto a benzina o a gasolio, e 120 volte in meno di un’auto ibrida. Nei primi sette mesi di quest’anno le auto ibride hanno registrato una quota di mercato del 40%. Ha mai sentito qualcuno parlare del pricolo che si incendino? Eppure sono in assoluto quelle che hanno la maggior probabilità di prendere fuoco.

Infine: se non andiamo errati la MG4 Standard da 51 kWh (non 49) monta un pacco batteria con chimica LFP (litio-ferro-fosfato) che presenta rischi di incendio ancora inferiori a quella con chimica tradizionale a NMC (nichel-manganese-cobalto). E resiste per un numero di cicli doppio.

-Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-