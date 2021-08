Ho comprato una Mitsubishi MiEV di 10 anni… Questa volta a interpellarci è Anja, una lettrice che, volendo spendere poco, ma con un occhio all’ambiente, ha acquistato un’elettrica usata. Scelta giusta? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it .

Ho comprato una MiEV per spendere poco e…

“Di recente ho avuto bisogno di cedere la mia auto a mia madre. E, dall’oggi al domani, ho dovuto cercare un’altra auto per me. Uso l’auto per andare al lavoro, a circa 6 km da casa e per qualche piccola commissione in città. Non oltre 15/20 km al giorno. Tutti di percorsi urbani o extraurbani. Potendo, eviterei l’auto, ma il lavoro è impossibile da raggiungere con i mezzi pubblici e, soprattutto in inverno, è indispensabile. Dovendone prendere una, volevo spendere il meno possibile, ma con un occhio all’ambiente“. Mi sono imbattuta in una Mitsubishi MiEV del 2011, con 143.392 km a 3.900 euro. Il datore di lavoro mi consente di ricaricare. Il bollo costa meno di 30 euro. E sono riuscita a farmi includere dal venditore anche un secondo treno di pneumatici. Mi è sembrata una buona occasione, l’ho presa al volo: ho fatto bene?“. Anja.

Ho comprato una MiEV…/ Primo: verificare le batterie

Risponde Paolo Mariano. Il mercato dell’usato é ancora tutto da scoprire. E acquistare oggi un’auto elettrica di 10 anni è paradossalmente qualcosa di davvero futuristico. Tra qualche anno sarà qualcosa di ordinario, ma oggi è qualcosa di non comune, che potrebbe senza dubbio avere un suo senso.Personalmente forse, prima dell’acquisto, avrei chiesto al venditore di poter verificare le condizioni del pacco batteria. Magari utilizzando il sistema di diagnosi di Aviloo. Certo, Mitsubishi MiEV era accreditata di un’autonomia di 100 km (WLTP) da nuova. La prospettiva di vita di una nuova batteria dieci anni fa non era così lunga come oggi. Ma anche se il pacco batteria avesse perso il 25/30% di capacità, questo comunque coprirebbe ampiamente le sue esigenze di mobilità. Anche considerando il maggior consumo invernale. Ciò nonostante, avrei comunque fatto un test diagnostico, se non altro per avere un’argomento di trattativa in più con il venditore.

Ho comprato una MiEV…/ A questi prezzi può andare

Allo stesso prezzo (3.900 euro) non avrebbe avuto molte alternative percorribili sul mercato dell’elettrico usato, né tanto meno su quello del nuovo. La più economica delle elettriche, Dacia Spring, considerato che lei non ha usato da rottamare, le sarebbe costata non meno di 13/14.000 euro. E, se con le alternative termiche di pari prezzo avrebbe dovuto mettere in conto forti rischi in termini di potenziali costi di manutenzione straordinaria, nel caso di MiEV, questo rischio non si pone. Certo, il pacco batteria è destinato, come tutti, a un progressivo deterioramento, iniziato già ben 10 anni fa. Ma le sue necessità di mobilità, almeno quelle che descrive, sono molto limitate. Potrà quindi coprire comunque il 100% delle sue necessità per molto tempo ancora.

5 mila km all’anno spendendo non più di 140 euro

I suoi circa 5000 km l’anno saranno possibili grazie a circa 800 kWh di ricariche, per un costo complessivo di circa 140 euro. La piccola batteria da 16 kWh di MiEV si ricarica infatti in circa 4 ore e mezza con una colonnina da 3,7 kW o meno di 7 ore con il normale caricatore schuko. E se occasionalmente avesse bisogno di una ricarica rapida potrà portarla a termine in meno di mezzora utilizzando la presa ChaDeMo dell’auto presso una colonnina FAST. Insomma, per un piccolo cabotaggio come il suo, la soluzione scelta può funzionare. Si viaggi al coperto, senza inquinare, ma con i costi di uno scooter. Ci tenga aggiornati su come si trova!

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al canale YouTube—