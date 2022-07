Ho comprato una MG5, ecco perché

Ho comprato una MG5, pagandola 30 mila euro. Carlo, un lettore, spiega perché ha preferito il marchio del Made in Cina alla concorrenza europea e giapponese. Chi volesse raccontare la scelta “elettrica”, può scrivere a info@vaielettrico.it

Ho comprato una MG5, ma prima le ho provate tutte

“Ho comprato una MG5 di getto, dopo averla provata. Ero alla ricerca di un’elettrica da usare in cittá e per brevi spostamenti secondo i bisogni di una famiglia (scuola, lavoro, spesa, palestra, attivitá bimbi). Ho giá un’ibrida plug-in e discreta esperienza nell’ottimizzare i consumi di un’elettrica. Avevo giá provato molte altre elettriche (Leaf, Zoe, Spring, e-208, e-2008, e-Niro, MG ZS EV, Q4 35). Ecco, ho provato la MG5 Luxury Standard (50kWh) per ultima. Devo dire di essere stato molto molto deluso da Q4 35, che difficilmente porti a casa sotto i 40 mia euro, se vuoi un pacchetto software decente (e.g. telecamera parcheggio). Tutte le altre avevano pro e contro: o non mi convincevano per performance o per costi. La MG5 mi ha rapito. Era quello che cercavo: un’auto con discreta autonomia (320km in combinato, guidata bene in cittá per me sfiora i 400)“.

I consumi? Non più di 20kWh/100km anche in autostrada

“Pacchetto sicurezza e tecnologia di buon livello (certi optional costano 1.300 euro l’uno con Audi, come ad esempio il pacchetto assistenza con ACC). Interni molto comodi e ben strutturati, tanto spazio. La guida é molto piacevole. A differenza della e-2008, per esempio, mi ha dato molta piú sicurezza in autostrada, con buona accelerazione fino a 130kmh e sorpassi facili. Anche con accelerazioni brusche, il consumo in autostrada non é andato oltre i 20kWh/100km (autonomia in autostrada di 250km). In cittá l’ho provata nel traffico e con una guida gentile mi ha dato un consumo di 14kWh/100km. Questo perché la MG5 ha il cosidetto KERS, un sistema di recupero energia impostabile su tre livelli. Recupera energia nelle frenate nel traffico, sopratutto se combinato con la guida efficiente. Usando l’auto spesso in cittá, vuol dire per me spendere in consumi meno di 50 euro al mese per 1.000 km. Guidando però una station-wagon (non una utilitaria)“.

Ho comprato una MG5, pagandola 30 mila euro con gli incentivi

“Contribuisce alla mia scelta il fatto di ricaricare a casa e avere un buon contratto di fornitura dell’elettricità, quindi la valutazione economica puó essere diversa per altri. Ho poi vicino casa un supermercato con ricarica gratuita… Ho comprato la versione che ho provato (Luxury 50kWh) spendendo 30 mila euro con gli incentivi. Per i preventivi che mi erano stati fatti, costava di meno solo la Spring (che peró é di 3 categorie inferiore). Avrei considerato la e-2008 GT pack (optional simili a MG5 Luxury), ma sarebbe costata 33 o 34 mila. La e-Niro mi ha fatto ottima impressione, ma costava quasi 40mila. La Q4 35 una delusione: prezzo altissimo e pacchetto software preistorico. Dopo questa lunga ricerca, mi sono convinto che le case “storiche” hanno ancora tanto da fare sull’elettrico. Per comprare elettrico per i prossimi anni, meglio rivolgersi a chi si é specializzato su questa tecnologia. Che ne pensate?”.

