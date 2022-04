Ho comprato la Tesla Model Y. Come la ricarico nel mio box?

Come ricarico la Tesla Model Y che ho appena comprato, ci chiede Eugenio Capra dovendo attrezzare il suo box condominiale? Gli risponde il fondatore e CEO di Silla Industries Alberto Stecca. Silla Industries è una giovane azienda padovana che produce l’ampia gamma di wallbox Prism. Ricordiamo che potete inviare i vostri quesiti all’indirizzo mail info@vaielettrico.it.

Due alternative: wall connector o presa industriale

”Innanzi tutto complimenti per il vostro sito, davvero utilissimo. Ho appena ordinato una Tesla Model Y e devo decidere come attrezzarmi per la ricarica nel mio box. Le due opzioni che sto considerando sono di installare un Wall connector Tesla da 32A oppure una presa industriale blu da 20A ed utilizzare poi il caricatore in dotazione.

Quasi 2.000 euro di differenza…

Trattandosi di un box inserito in un condominio di box, l’aumento della corrente non è un problema in quanto mi attaccherei direttamente al contatore condominiale, già accordato con l’amministratore. Tuttavia i preventivi che ho ricevuto sono molto diversi, circa €2.200 + IVA per wall connector contro i €400 + IVA della presa industriale.

A parte la velocità di ricarica, quali sono le differenze e cosa consigliereste? L’impianto sarebbe eseguito ex-novo da un elettricista qualificato, quindi anche nel caso della presa industriale sarebbe dimensionato in modo adeguato. Ci sono differenze per la salute della batteria della vettura?„

Occhio alle soluzioni “di fortuna”

di Alberto Stecca∗

I due prodotti presi in considerazione dalla domanda sono molto diversi tra loro e non possono essere messi in stretta competizione. Fuori discussione rimane il fatto che un prodotto come Wall Connector Tesla non possa di certo essere paragonato a una soluzione un tantino “di fortuna” come quella descritta. Abbandonata l’idea di elencare plus e minus delle due opzioni che il lettore ci sottopone, quindi, quello che gli consiglio è di valutare il suo acquisto concentrandosi prioritariamente sulla sua situazione personale: la necessità di installare un dispositivo per la ricarica domestica dell’auto in contesto condominiale.

In condominio c’è un problema di bolletta

La prima considerazione da fare è a livello pragmatico. Ricaricando l’auto in un luogo condiviso con altri proprietari/affittuari di box auto, infatti, il lettore dovrà giustamente dar modo all’Amministratore condominiale di addebitargli i consumi energetici relativi alle sessioni che andrà ad effettuare. Nessuno vuole pagare la ricarica di un altro come nessuno auspica che il vicino di box, a sua volta proprietario di un’auto elettrica, possa approfittarsi della stazione di ricarica di altrui competenza. Due scenari più che plausibili in un garage condominiale che vengono risolti dalla tecnologia delle colonnine sul mercato.

Il nostro lettore dovrà quindi orientare la sua scelta d’acquisto verso un dispositivo che sia in grado di identificare le sessioni di ricarica per la rendicontazione condominiale e preservare l’utilizzo della colonnina al singolo proprietario o utente autorizzato.

L’altra importante considerazione da fare riguarda la propria e l’altrui sicurezza che deve poter essere assicurata dall’acquisto di un prodotto che rispetti quanto previsto dalla normativa vigente. L’interesse crescente verso l’elettrico non ci porti a sottovalutare i rischi connessi all’utilizzo di un dispositivo di fortuna, non riconosciuto dalla normativa.

I vantaggi della ricarica intelligente

Infine, riguardo la differenza di costi, è evidente che la soluzione più economica che è stata prospettata al lettore altro non è che una semplice presa industriale mentre una colonnina di ricarica, a seconda di marca e modello, è un dispositivo contenente un’elettronica in grado di regolare la quantità di energia da inviare all’auto, ha protezioni interne obbligatorie per norma nel caso di ricarica di auto elettriche, offre la possibilità di controllo a distanza e di rendicontazione delle sessioni di ricarica e, in alcuni modelli, consente anche di ricaricare in automatico la vettura solo negli orari in cui l’energia elettrica costa meno (tipicamente di notte).

∗Fondatore e CEO di Silla Industries

