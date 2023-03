Ha comprato la Jeep Avenger, ma ora…

Ha comprato la Jeep Avenger con grandi sacrifici, ma gli ultimi aumenti nei costi dell’energia hanno scombussolato i conti che aveva fatto Antonio, un lettore sardo. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ha comprato la Jeep Avenger con grandi sacrifici, ma ora tutto rema contro l’elettrico?

“Vi saluto, staff di Vaielettrico, con queste righe scritte da una persona completamente demoralizzata grazie alle scelte di questo paese! Sono un operaio di 53 anni amante della tecnologia e del rispetto per l’ambiente. Dopo anni di tentennamenti ho deciso, a Gennaio 2023, di acquistare la mia tanto sognata auto elettrica. Ho scelto la Jeep 1st Edition, visto che personifica la marca di auto che preferisco e che è finalmente elettrica. Avendo attualmente un Doblò del 2017 l’ho fatto valutare. E, per quanto (pur con gli incentivi) rimanga un grosso investimento per il mio stipendio, ho voluto fare la bravata di ordinarla per togliermi finalmente il sogno della mia vita. Premetto che abito ad Olbia/Sardegna e le colonnine a disposizione sarebbero anche sufficienti per servire attualmente il parco auto elettrico cittadino…..Purtroppo faccio parte di quella percentuale di popolazione sprovvisto di garage o posto auto. Quindi niente ricarica casalinga“.

Ha comprato la Jeep… / A Olbia le colonnine ci sono, ma ora i prezzi…

“Lo so che voi sconsigliate a chi non ha posto auto l’acquisto di una EV, ma io mi sono ostinato. Considerando i pochi km che faccio e con la speranza che nel posto di lavoro, come promesso, decidano di mettere le colonnine, ero fiducioso di rientrare nelle spese. Ma ORA!!! Ora sembra che sia una condanna, una cospirazione…Il cambio di rotta della comunità Europea. Il nostro paese palesemente contro le EV. Ora aumenti da parte di Enel X Way in maniera pesante e prepotente… Sono veramente disperato !!! Tutti i miei calcoli vanno nella pattumiera! Mi affidavo tantissimo sugli abbonamenti e ora cambia tutto! Nella mia città il 90% è coperto da Enel X. E, se pure Be Charge, unica alternativa in roaming, non ha ancora deciso di aumentare i prezzi, vogliamo credere che non lo faccia a ruota?? Ormai siamo in mano a questi potenti che decidono il bene e il male, cambiando contratti in maniera unilaterale. Vedi compagnie telefoniche, banche ecc. Scusate lo sfogo! Mi piacerebbe conoscere il vs punto di vista“. Gianni Scintu

Bisogna saper scegliere bene tra gli abbonamenti

Risposta. Il disorientamento del nostro amico sardo è comprensibile: ci si aspettava che le tariffe salissero e invece sono state rimodulate e, in parte, aumentate. Sono momenti in cui bisogna fare di necessità virtù ed esaminare con cura le varie offerte in abbonamento dei fornitori, alla ricerca dell’opportunità migliore. Partendo ovviamente dal numero di km che si percorrono ogni mese. Se prendiamo i pacchetti che propone Enel X Way, la rete più diffusa nell’isola, troviamo per esempio la Travel Plus, con 320 kWh disponibili a 0,31 €/kWh. La Avenger, secondo i dati riportati nel nostro Listino Interattivo, ha consumi omologati di 12,5 kWh/100 km, pari a 8 km/kWh. È vero che in genere questi dati sono un po’ ottimistici, ma si può dire che la spesa non sarebbe comunque superiore a 3 euro/100 km. A patto che i 320 kWh vengano effettivamente consumati. Se no, bisogna ripiegare su altre offerte, per spendere la metà di quel che si pagherebbe con le normali tariffe spot alla colonnina.