Ho comprato la 500e, ma ho due dubbi, ci scrive Alessandro. Uno sulla formula di acquisto scelta e una sul futuro della Fiat come marca solo EV. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Ho comprato la 500e con la formula Valore garantito, può essere la scelta giusta?

“Ciao carissimi amici di Vaielettrico, sono ormai un lettore fedele e vi seguo con stima e interesse da tempo. Oggi vi chiedo un parere sulla mia scelta. Ho finalmente deciso e acquistato una Fiat 500e che mi arriverà (spero) ad ottobre. Per l’acquisto ho optato per la soluzione a Valore futuro garantito di Fiat per 2 ragioni. Importo della rata minore del classico finanziamento e sensazione di poter cambiare auto tra 3 anni se mi rendessi conto che la 500e non fa per me. I miei dubbi però sono: può il valore futuro garantito essere la scelta giusta per una EV, viste le continue migliorie su batterie e modelli? Oggi la mancanza di componenti spesso (come nel mio caso) obbliga a rinunciare ad alcuni optional. Potrebbe, grazie al Valore futuro garantito, essere gestita sapendo che tra 1/2/3 anni posso sostituire l’auto appena i componenti torneranno disponibili?“.

Ho comprato la 500e, ma la Fiat che futuro ha?

“ Il Valore futuro garantito può essere un apripista anche a chi teme la decadenza della capacità della batteria in pochi anni. E il calo del valore di elettriche che, per forza di cose, saranno in pochi anni surclassate da modelli più performanti in termini di autonomia, prestazioni e prezzo? Concludo con una mia riflessione. Stellantis ha dichiarato che Fiat diventerà produttrice di sole EV nei programmi futuri del gruppo. Questo mi porta a credere che entro 3/5 anni ci saranno altre elettriche (magari 5 porte) con cui potrò sostituire la mia 500e se ne sentissi il bisogno. Voi che futuro vedete per il brand di Torino? Grazie e un saluto “ . Alessandro Fenili

La 500e chi ce l’ha se la tiene stretta, però…

Risposta. Il futuro della Fiat è stato delineato chiaramente dai grandi capi di Stellantis: un marchio generalista, solo elettrico, che lavorerà in accoppiata con Citroen. Quindi con auto dal prezzo competitivo, un gradino sotto a brand più pretenziosi come Peugeot e ancor più Alfa Romeo. Sicuramente arriveranno altri modelli sviluppati con questa filosofia e Lei potrà scegliere se tenersi la 500e o cambiare. Da questo punto di vista, la scelta della formula Valore futuro garantito ci sembra molto azzeccata, anche se non ne conosciamo i dettagli economici. Mette al riparo dai timori di un'usura precoce della batteria e di un rapido invecchiamento dell'auto rispetto ai nuovi modelli. Aspetti però di avere guidato il suo Cinquino per qualche tempo prima di farsi un'idea: a tre anni dal lancio, la piccola Fiat è tuttora l'elettrica più venduta in Europa. E che ce l'ha se la tiene ben stretta.