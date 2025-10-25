Ho avuto il voucher, ma non mi permettono di utilizzarlo

Ho avuto il voucher per l’incentivo, ma il concessionario non mi consente di utilizzarlo perché seconda intestataria dell’auto: “La procedura online che deve fare non lo consente”, ci fa sapere Elena, una lettrice. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ho avuto il voucher, ma non essendo la prima intestataria il concessionario si rifiuta

“Buongiorno, vi riporto la Vs. risposta al quesito posto da un altro utente , che come me ha staccato voucher come secondo intestatario di auto cointestata:“Risposta. Un sacco di persone nella sua stessa situazione ha riferito di avere avuto lo stesso esito positivo. Il sistema Sogei che gestisce il rilascio dell’incentivo non fa differenza tra primo o secondo cointestatario. E quindi è tutto a posto. Giustamente il concessionario, davanti all’avvenuto rilascio del voucher per acquistare l’auto, non fa eccezioni. Non spetta a lui il controllo dei requisiti, ma alla Sogei per conto del ministero dell’Ambiente. Quindi acquisti tranquillamente l’auto e si goda il maxi-sconto“.

…il concessionario dice che non può perfezonare la procedura: posso assumermi la responsabilità?

A questo proposito, il concessionario rileva che al momento del riscatto del voucher (correttamente generato dal secondo intestatario) è obbligatorio per il concessionario flaggare il campo “l‘acquirente è il primo intestatario dell’auto da rottamare…”. E si rifiuta di dichiararlo. In pratica non possiamo fare il contratto. Secondo Voi è possibile ‘costringerlo’, assumendomi la responsabilità come acquirente ed in attesa di interpretazioni dal Ministero? Oppure meglio essere prudenti e non procedere? Sarebbe un vero peccato, oltre a un’ingiustizia . In quanto tutti i secondi intestatari solo per il fatto di essere riportati sul libretto per secondi, ma con gli stessi diritti dei primi intestatari sul veicolo, sarebbero esclusi dal bonus. Allora perchè è stato possibile generare ugualmente il voucher? Ho fatto quesito al Ministero da settimane. Nessuna risposta. Grazie. Elena Mantovani

Risposta. resa disponibile ai concessionari a fine settembre. Se effettivamente nella procedura a carico del venditore c'è il passaggio citato, bisogna che siano il ministero dell'Ambiente e la Sogei a chiarire. Ci troviamo nella situazione assurda di persone a cui è stato dato disco verde nella procedura per avere il bonus. Ma senza la possibilità di utilizzarlo, perché ai venditori sono state date indicazioni diverse rispetto ai criteri utilizzati per selezionare i clienti. Proveremo anche noi a sollecitare una risposta. Chiedendo aiuto anche all'Unrae, l'Unione della Case automobilistiche, che dovrà a sua volta dare istruzioni ai suoi associati. Visto che ognuno si comporta in modo diverso.