il25 Ottobre 2025
Ho avuto il voucher, ma non mi permettono di utilizzarlo

Ho avuto il voucher per l’incentivo, ma il concessionario non mi consente di utilizzarlo perché seconda intestataria dell’auto: “La procedura online che deve fare non lo consente”, ci fa sapere  Elena, una lettrice. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Il facsimile del voucher che dà diritto all’incentivo da 9 o 11 mila euro. Fonte: Ministero dell’Ambiente.

Ho avuto il voucher, ma non essendo la prima intestataria il concessionario si rifiuta

“Buongiorno, vi riporto la Vs. risposta al quesito posto da un altro utente , che come me ha staccato voucher come secondo intestatario di auto cointestata:Risposta. Un sacco di persone nella sua stessa situazione ha riferito di avere avuto lo stesso esito positivo. Il sistema Sogei che gestisce il rilascio dell’incentivo non fa differenza tra primo o secondo cointestatario. E quindi è tutto a posto. Giustamente il concessionario, davanti all’avvenuto rilascio del voucher per acquistare l’auto, non fa eccezioni. Non spetta a lui il controllo dei requisiti, ma alla Sogei per conto del ministero dell’Ambiente.  Quindi acquisti tranquillamente l’auto e si goda il maxi-sconto“.

…il concessionario dice che non può perfezonare la procedura: posso assumermi la responsabilità?

A questo proposito, il concessionario rileva che al momento del riscatto del voucher (correttamente generato dal secondo intestatario) è obbligatorio per il concessionario flaggare il campo “l‘acquirente è il primo intestatario dell’auto da rottamare…”. E si rifiuta di dichiararlo. In pratica non possiamo fare il contratto. Secondo Voi è possibile ‘costringerlo’, assumendomi la responsabilità come acquirente ed in attesa di interpretazioni dal Ministero? Oppure meglio essere prudenti e non procedere? Sarebbe un vero peccato, oltre a un’ingiustizia . In quanto tutti i secondi intestatari solo per il fatto di essere riportati sul libretto per secondi, ma con gli stessi diritti dei primi intestatari sul veicolo, sarebbero esclusi dal bonus. Allora perchè è stato possibile generare ugualmente il voucher? Ho fatto quesito al Ministero da settimane. Nessuna risposta. Grazie. Elena Mantovani
ho avuto il voucherRisposta. Noi non abbiamo avuto accesso all’informativa resa disponibile ai concessionari a fine settembre. Se effettivamente nella procedura a carico del venditore c’è il passaggio citato, bisogna che siano il ministero dell’Ambiente e la Sogei a chiarire. Ci troviamo nella situazione assurda di persone a cui è stato dato disco verde nella procedura per avere il bonus. Ma senza la possibilità di utilizzarlo, perché ai venditori sono state date indicazioni diverse rispetto ai criteri utilizzati per selezionare i clienti. Proveremo anche noi a sollecitare una risposta. Chiedendo aiuto anche all’Unrae, l’Unione della Case automobilistiche, che dovrà a sua volta dare istruzioni ai suoi associati. Visto che ognuno si comporta in modo diverso.
