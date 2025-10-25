Ho avuto il voucher, ma non mi permettono di utilizzarlo

Ho avuto il voucher per l’incentivo, ma il concessionario non mi consente di utilizzarlo perché seconda intestataria dell’auto: “La procedura online che deve fare non lo consente”, ci fa sapere Elena, una lettrice. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Ho avuto il voucher, ma non essendo la prima intestataria il concessionario si rifiuta
“Buongiorno, vi riporto la Vs. risposta al quesito posto da un altro utente , che come me ha staccato voucher come secondo intestatario di auto cointestata:“Risposta. Un sacco di persone nella sua stessa situazione ha riferito di avere avuto lo stesso esito positivo. Il sistema Sogei che gestisce il rilascio dell’incentivo non fa differenza tra primo o secondo cointestatario. E quindi è tutto a posto. Giustamente il concessionario, davanti all’avvenuto rilascio del voucher per acquistare l’auto, non fa eccezioni. Non spetta a lui il controllo dei requisiti, ma alla Sogei per conto del ministero dell’Ambiente. Quindi acquisti tranquillamente l’auto e si goda il maxi-sconto“.
…il concessionario dice che non può perfezonare la procedura: posso assumermi la responsabilità?
- Dopo il click day sugli incentivi, c’è già chi spende il voucher: guarda il VIDEO