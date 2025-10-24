Ho avuto il bonus pur essendo il 2°cointestatario: problemi?

Ho avuto il bonus pur essendo il 2° contestatario dell’auto da rottamare: avrò problemi? E se ottengo l’incentivo a nome di mio padre e poi quest’ultimo ci lascia, che cosa succede? Sono due tra le tante domande che ci arrivano sul tema incentivi. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ho avuto il bonus da contestatario: tutto ok dal concessionario, posso stare tranquillo?

“Ho ottenuto il voucher auto elettrica anche essendo il 2° cointestatario dell’ auto da rottamare. Durante il video-tutorial non si parlava di 1° o 2° intestatario come requisiti. Ho anche prenotato l’ auto dal concessionario che non mi ha sollevato il problema. Visto che il sito in via di rilascio del voucher ha controllato tutti i requisiti, io non vado incontro a nessun problema? Saluti“. Gaetano Mammano

Risposta. Un sacco di persone nella sua stessa situazione ha riferito di avere avuto lo stesso esito positivo. Il sistema Sogei che gestisce il rilascio dell’incentivo non fa differenza tra primo o secondo cointestatario. E quindi è tutto a posto. Giustamente il concessionario, davanti all’avvenuto rilascio del voucher per acquistare l’auto, non fa eccezioni. Non spetta a lui il controllo dei requisiti, ma alla Sogei per conto del ministero dell’Ambiente. Quindi acquisti tranquillamente l’auto e si goda il maxi-sconto.

E che succede se chi consegue l’incentivo poi muore?

“Mio padre, avendo la 104 e il bonus, vorrebbe acquistare un’auto. Che cosa succederebbe se, dopo aver stipulato il contratto di acquisto con consegna dell’auto a febbraio, nel frattempo prima della consegna e immatricolazione dovesse venire a mancare? Il contratto si annullerebbe? O gli eredi dovrebbero pagare l’auto senza bonus a prezzo pieno? Al di là della 104, volevo capire cosa succedeva al bonus“. Lettera firmata

Risposta. Premessa: lunga vita e buona salute al genitore. Per quel che ne sappiamo, avendo sentito anche un legale esperto in materia, gli eredi subentrano in tutti i diritti del defunto. Quindi anche il diritto al bonus (con il voucher già conseguito) si trasmette. Così come l’obbligo di conservare l’auto per due anni dalla data di immatricolazione. Occhio però: gli incentivi sono praricamente esauriti.

