Ho acquistato una Zoe, ma ora quale wall-box?

Ho acquistato una Zoe! Adesso però… quale wall-box? Ci scrive un lettore, Eugenio, che ha appena ordinato una Renault. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Ho acquistato una Zoe (veramente volevo una Volkswagen ID.3, ma poi…)

“Il tempo di leggere che i nuovi incentivi erano stati approvati, e l’ho fatto: ho acquistato la mia prima EV! Condivido con gli altri lettori che ne hanno scritto lo sconcerto per Volkswagen. Nell’ultimo mese ho provato diverse volte a configurare una ID.3 online per farmi un idea del prezzo. E ogni volta il sito VW mi informava che hanno disponibili solo auto già in stock. Una settimana fa chiamo il concessionario della mia città almeno per vedere da vicino una ID.3 e capirne un po’ di più sui tempi di attesa. Mi risponde che non ha ID.3 in casa, sta ancora aspettando auto vendute mesi fa. E che di fatto VW, per colpa della crisi dei componenti, non sta producendo modelli EV né PHEV! Poco male: complice una revisione delle necessità di famiglia, abbiamo deciso che anche una Zoe poteva fare al caso nostro… E così è stato: visita dal concessionario, disponibilità di sia a stock che su ordinazione. E, dopo un test drive di mezz’ora (esaltante!), conclusione su una Zoe in stock, consegna a fine aprile. Bella sorpresa anche il prezzo: tra incentivi con rottamazione e sconti, dal prezzo di listino della configurazione sono venuti via appena un po’ più di 10.000 euro. Con mia (e del mio portafoglio!) gran soddisfazione“.

Ho acquistato una Zoe, ma ora come la ricarico?

“Ora la questione da risolvere rimane l’acquisto e l’installazione di una wall box, le mie idee sono ancora confuse. Sentito il nome del partner prescelto da Renault per le wall box (come da sito Renault Italia), ho scelto per disavventure precedenti di NON servirmi di tale partner. E ho ho cominciato con fiducia a (ri)leggermi alcuni vostri articoli in materia… Ma di fatto, se non vado errato, ho trovato la recensione di appena 3 wall box per uso domestico con l’indispensabile gestione dinamica del carico. Davvero poche se paragonate all’elenco mantenuto dal GSE! Nella mia limitatissima conoscenza della materia, non hanno chiarito bene le effettive capacità, in tema soprattutto di controllo remoto della wall box. Non ho modo di portare la connessione internet di casa nel mio garage (vivo in condominio) né via cavo né tanto meno via WiFi. Vi chiedo: questo preclude del tutto la possibilità di controllare da remoto regolazioni e attività della wall box? Leggo dall’elenco del GSE che ci sono wall box- equipaggiabili con schede SIM 4G. Sono la soluzione che permette il controllo remoto nei casi come il mio?“. Eugenio Davolio

Non sempre è indispensabile che sia smart!

Risponde Paolo Mariano – Nel corso degli anni le wallbox per la ricarica casalinga si sono molto evolute. I primi modelli, disponibili una decina di anni fa, erano molto basici. Semplicemente, una volta collegate, ricaricavano l’auto. Qualsiasi ulteriore funzione “avanzata”, come ad esempio la programmazione, era demandata all’auto stessa. E, un po’ come siamo abituati a fare con la lavastoviglie, o la lavatrice, potevamo collegare il cavo e ritardare poi l’avvio della ricarica. Ad esempio per avere la massima potenza consentita dalla nostra fornitura nelle ore serali, per poi lasciare a disposizione dell’auto tutti i kW durante la notte. Si cercava di evitare in ogni modo l’aumento di potenza. Oggi, per chi ha un’elettrica, può diventare persino gratuito fino a 6 kW. E in molti casi una wall-box basica, che si limita a ricaricare l’auto ogni qual volta venga collegata (senza intelligenza alcuna) può ancora avere senso in molte situazioni. Io stesso dispongo di una wall-box da 3,7 kW. E una fornitura di 6 kW. In casa non ho picchi di assorbimento di oltre 2 kW. E quindi non devo preoccuparmi di stacchi improvvisi, visto che in nessun caso i miei assorbimenti supereranno i 6 kW della fornitura.

Se invece la situazione si fa più complessa…

Ma la mia situazione non è detto che sia quella di chiunque altro. Tutto sta nell’analizzare il rapporto tra le proprie percorrenze (e i relativi consumi) e le ore nelle quali l’auto è ferma a disposizione per la ricarica (e la relativa potenza disponibile). All’aumentare delle ore a disposizione per la ricarica, può ovviamente diminuire la potenza. Mentre, se abbiamo poche ore a disposizione, dovremmo gioco forza poter disporre di una maggiore potenza. Non conosciamo nel dettaglio la sua situazione. Ma se la sua percorrenza giornaliera non supera i km che può recuperare con una wallbox, diciamo da 3,7 kW, nel tempo in cui l’auto è parcheggiata a casa, non necessariamente avrà bisogno di una wallbox di tipo smart. Se invece ha bisogno o desidera ricaricare sempre alla massima potenza disponibile, nel contempo dando priorità agli assorbimenti di casa, dovrà necessariamente scegliere una wallbox connessa e monitorabile in remoto.Come lei stesso scrive, esistono dei modelli dotati di connettività 4G integrata. Ma non è detto che questa dovrà essere la sua scelta. Se lei non ha la possibilità di portare la connettività dal suo appartamento fino al garage via cavo di rete né via wi-fi, non è detto che non lo possa fare sfruttando la rete elettrica. Oppure installando in garage un semplice router 4G (se il garage è coperto dal segnale di rete mobile) al quale connettere la wallbox, via cavo o via wifi.

TAG: Ho acquistato una zoe