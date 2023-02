Ho 6 kW di fotovoltaico. Cerco una wallbox con accumulo?

Silvia ha un impianto fotovoltaico da oltre 6 kW ma non ha batterie per lo stoccaggio dell’energia prodotta in eccesso. Chiede se ci siano wallbox con accumulo. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

“ Volevo porre un quesito, probabilmente sciocco, alla vostra redazione.

Ho un impianto fotovoltaico da 6,3 kw installato anni fa, quando ancora non si parlava di batterie da accumulo.

Ora mi chiedevo, esiste una wallbox che abbia anche la possibilità di fungere da accumulo, seppur minimo?

Grazie mille

Sono sempre innamorata della mia MG ZS EV

PS: La mia MG ZS EV di cui avevo scritto nel 2021 , va tutt’ora benissimo ed ha perso solo il 2% di batteria in 2 anni. Non ha mai dato mezzo problema per ora, per fortuna. Quindi esclamo nuovamente la mia soddisfazione e posso anche dire di aver abbassato notevolmente i consumi, avendo imparato a guidare in elettrico Sono passata dai 17-19kWh/100km di media menzionati nell’articolo del 2021, a circa 13 (15 in inverno nei picchi più freddi).

Buon weekend a tutti, grazie ancora per il lavoro che fate „ Silvia

Wallbox e accumulo sono separati, ma possono parlarsi

Risposta-Cara Silvia, non esistono sul mercato wallbox che fugano anche da accumulo: sono strumenti diversi, con costi e ingombri molto diversi. Abbinarli in un unico dispositivo non avrebbe senso. Esistono invece wallbox intelligenti che dialogano con gli accumulatori statici e con l'impianto fotovoltaico, decidendo volta per volta se utilizzare per la ricarica dell'auto l'elettricità accumulata, quella proveniente dall'impianto fotovoltaico oppure quella della rete. Ciò consente di ottimizzare i costi, massimizzando la quota di consumo coperto da energia autoprodotta.