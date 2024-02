Hitachi con ABB testa il camion elettrico per le miniere

Cresce la domanda di camion elettrici per le miniere. Abbiamo visto già alcuni dumper in azione, ora è il turno di Hitachi Construction Machinery insieme alla divisione Traction di ABB.

Un prototipo che si sta testando nelle miniere dello Zambia

L’alleanza tra i due brand ha portato al varo del dumper elettrico dedicato alle operazioni minerarie pesanti.

Un lavoro che ha visto i primi test in fabbrica, poi il 20 gennaio scorso la spedizione nella miniera di rame e oro di Kansanshi, in Zambia, dove il test finale sarà eseguito secondo le due aziende “al più tardi a metà del 2024”.

Il progetto è partito nel 2021 grazie ai segnali del mercato: “la crescente domanda di dumper elettrici“. Avvio e consolidamento con la tecnologia delle batterie ABB e i convertitori DC/DC ad alta efficienza che hanno contribuito alla trasformazione dei camion Hitachi Construction Machinery da diesel ad elettrici.

La ricarica? Soprattutto con il pantografo

La ricarica? Tramite un pantografo. Per di più durante la guida in discesa il sistema di frenata rigenerativa offre un contributo interessante per l’alimentazione della batteria “riducendo così la potenza di ricarica quando il camion è collegato col pantografo”.

Un sistema che permette il “funzionamento continuo

senza interruzioni di ricarica, mantenendo così un’elevata produttività del dumper”.

In pratica ci sono tre modalità diverse di funzionamento: sui terreni pianeggianti si usa la batteria, in salita il pantografo e in discesa il camion utilizzerà l’energia recuperata dalla frenata rigenerativa. Una sorta di sistema circolare.

ABB soddisfatta per la sinergia e il test nelle miniere di oro e rame

Fabiana Cavalcante, responsabile mobile e-Power, ABB Traction, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con Hitachi Construction Machinery ha raggiunto un momento cruciale. Non vediamo l’ora che il prototipo dimostri le sue reali capacità nella miniera di rame e oro dello Zambia”.

